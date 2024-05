Detran prorroga inscrições de concurso até 5 de junho no Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o concurso público destinado à contratação de servidores efetivos. O anúncio foi feito por meio de um decreto publicado na edição de sexta-feira, 24, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos interessados agora têm até as 14h do dia 5 de junho de 2024 para realizar suas inscrições, seguindo o horário oficial de Brasília. O prazo inicialmente previsto para encerrar na quinta-feira, 23 de maio, foi estendido pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD) em conjunto com o Detran-AC.

O concurso oferece um total de 91 vagas para diversos cargos de nível superior.