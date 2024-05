Por que os ovos vermelhos são mais caros que os brancos?

A diferença de preço entre os ovos vermelhos e brancos fica evidente nas prateleiras dos mercados brasileiros, mas o motivo dessa disparidade ainda é pouco conhecido pelos consumidores.

A cotação do alimento no Ceasa (Centrais de Abastecimento) de Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG), por exemplo, bem como na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), mostra que uma caixa com 30 dúzias de ovos avermelhados custa cerca de R$ 40 a mais do que a mesma quantidade dos mais claros.

Entenda diferença

O que explica a diferença de preço entre os tipos “comuns” de ovos vermelhos e brancos é a quantidade de ração consumida pelas linhagens de galinhas vermelhas e brancas, segundo Lúcio Francelino Araújo, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP (Universidade de São Paulo).

“As galinhas vermelhas [que produzem ovos avermelhados] consomem mais ração quando comparadas às brancas [que dão origem aos mais claros] e, consequentemente, os seus ovos têm um maior custo de produção”, diz o professor.

Caipiras e orgânicas também têm preço diferente

Em relação às galinhas caipiras, que vivem soltas em ambientes abertos —em contraste com as de ambientes industriais e de granja, criadas em gaiolas—, Araújo explica que o encarecimento dos ovos produzidos por elas está ligado à demanda de luz solar —nem sempre disponível. Como em algumas épocas do ano os dias escurecem mais cedo e há menor incidência de raios solares, o “ciclo produtivo” dessas aves é menor, afirma o pesquisador.

A ação da luz estimula a produção de ovos dessas galinhas e, em épocas como agora, que a gente vai encaminhando para o inverno, elas diminuem a produção de ovos porque ficam expostas a uma menor quantidade de raios de sol. Então, se produzem menos ovos, há menos oferta e o ovo fica mais caro.

Lúcio Francelino Araújo, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP

Já os ovos orgânicos são encarecidos pela alimentação “especial” de suas progenitoras. “No caso dessas galinhas, você só usa produtos naturais para alimentá-las, como insetos e milho orgânico”, explica Araújo. “O milho que se utiliza na ração dessas galinhas, por exemplo, não pode ter sido produzido com nenhum produto químico. Isso torna a alimentação delas mais cara e, consequentemente, o ovo produzido será mais caro”, segue o professor.

Diferença nutricional é ‘lenda urbana’

Do ponto de vista nutricional, os ovos brancos, vermelhos, caipiras e orgânicos são similares, ainda de acordo com o pesquisador da USP.

Dizer que um é mais nutritivo que o outro é lenda urbana. Os níveis de vitamina, proteína e gordura boa no ovo são similares para todos os tipos de ovos.

Lúcio Francelino Araújo, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP

Consultada, a nutricionista Nidyanne Chagas, mestre pela Ufal (Universidade Federal de Alagoas), concorda que a diferença nutricional entre os diferentes tipos de ovos “não é significativa”.

Apesar da semelhança nutricional, Chagas afirma que os ovos caipiras e orgânicos contêm um pouco mais de carotenoides, pigmentos naturais que dão uma cor alaranjada aos ovos e outros alimentos, além de contribuírem com o fortalecimento do sistema imunológico.

Conservação

Também há semelhança na conservação dos diferentes tipos de ovos, uma vez que “a validade não tem a ver com a cor”, diz Araújo.

“Quando você vai comprar ovo, um dos primeiros aspectos que tem de observar no rótulo da embalagem é a data em que ele foi produzido. Normalmente, todos eles possuem uma validade de cerca de 28 dias e, quando você adquire os ovos, o ideal é que você possa armazená-los dentro da geladeira, pois temperaturas mais baixas prolongam o tempo de conservação do produto”, recomenda o professor.

Segundo ele, no geral, quanto menor for o tempo entre a compra e a data de produção do ovo, melhor, independente da cor.