Gladson cede pressão de Bittar e dá secretaria a Rueda para Alysson ser vice

O GOVERNADOR Gladson Cameli sempre teve por princípio não ceder às pressões políticas. Todos que até aqui tentaram lhe colocar a nocaute no canto do ringue tinham fracassado. Mas, como diz o ditado: “Toda araruta tem o seu dia de mingau”. Desta feita, não conseguiu resistir à lábia do senador Márcio Bittar (UB), e cedeu à sua pressão para fazer uma negociata, que envolvia criar uma secretaria e nomear o médico pernambucano Fábio Rueda secretário de estado, em troca de indicar Alysson Bestene (PP) para ser o vice na chapa do prefeito Tião Bocalom que buscará a reeleição. A nomeação do médico pernambucano aconteceu ontem, e ele comandará em Brasília uma secretária para chamar de sua. Com isso, fica sacramentada a chapa Tião Bocalom (PL) para prefeito de Rio Branco e Alysson Bestene (PP) de vice. E o senador Márcio Bittar (UB), que já tinha o domínio político da prefeitura da capital, passa a ter o domínio político de um belo naco do governo. Não existe apelido que melhor cabe ao senador Márcio Bittar (UB), do que o de um encantador de serpentes políticas, por conseguir proezas como a dessa negociata. Bittar deu um nó de esperteza nesta patranha.

PASTEL DE VENTO

O SENADOR Márcio Bittar (UB) conseguiu ainda vender ao governador Gladson Cameli um pastel de vento, de que o PP e o PL, deverão em 2025, se fundir em uma Federação. E o Cameli revendeu este pastel na entrevista ontem à imprensa.

UMA ÓPERA-BUFA

ESSA patranha política tem um personagem que deve estar dando gargalhadas: o prefeito Tião Bocalom (PL). Foi chutado no traseiro pelo PP do governador Gladson, saiu de forma humilhante do partido; e agora, para o PP indicar o seu vice, o governador Gladson teve de criar e dar, com porteira fechada, uma secretaria a seus aliados. Assim é nossa política. A vingança é um menu que deve ser servido gelado.

PODE ESPERAR

O GOVERNADOR Gladson Cameli fique atento porque o guloso grupo do senador Márcio Bittar (UB), vai querer ainda a Secretaria de Ação Social, hoje sob a órbita da vice-governadora Mailza Assis (PP). Essa turma tem uma garganta profunda.

DONO DA BOLA

QUEM é governador, é o dono da bola. Se entendeu que deve lotear o seu governo com ex-adversários, problema dele. Cada um traça o seu caminho. Quem tem a caneta na mão faz o que bem entender, certo ou errado. Isso faz parte do jogo.

SALVO PELO GONGO

REJEITADO nas pesquisas, com baixo índice de aceitação e alto percentual de rejeição, enfim, o Alysson Bestene (PP), vai participar da eleição como vice em uma chapa majoritária. O “Leitãozinho” – como lhe chama o Gladson, foi salvo pelo gongo de ficar fora da eleição. Vai levar a sua rejeição popular para o colo do Bocalom.

NOME NA DISPUTA

NO SOLIDARIEDADE, um partido que tem potencial para eleger dois vereadores; quem pode beliscar uma das duas cadeiras projetadas é o ex-vereador Ismael Muniz, que teve boa passagem pela Câmara Municipal de Rio Branco. E está bem articulado.

NOMES NA MESA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) deve apresentar dois nomes do partido como opções para vice na chapa da candidata à prefeita de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB), o advogado João Tota e o professor Marcelo Siqueira.

DENÚNCIA PESADA

FUI ler ontem por completo a Denúncia da PGR aceita por unanimidade pelo STJ, que tornou réu o governador Gladson. As acusações contra o Cameli são pesadas, muito pesadas. Terá direito a uma ampla defesa, mas será uma batalha jurídica nada fácil, pelos fatos elencados na peça da PGR. Um dos indiciados disse que não fazia nada sem lhe consultar. Mas não esperem uma sentença, absolvendo ou condenando o Gladson, para um curto prazo.

O CHORO É LIVRE

COMEÇA a tomar corpo o choro dos vereadores da base de apoio ao prefeito Tião Bocalom (PL), com o grande esquema montado para eleger a vereador o ex-secretário Joabe Lira (UB).

IDÉIA FIXA

QUEM conversa com o senador Márcio Bittar (UB), já nota que ele está com uma nova projeção para a eleição de 2026: ser candidato a governador. Mas o cenário passa por uma reeleição do prefeito Bocalom. Se o Marcus Alexandre (MDB) vencer, o seu barco afunda. É um jogo de roleta.

MESMA BABOSEIRA

NA sua primeira campanha para o Senado, o PCdoB montou uma estratégia de rotular o Gladson Cameli como candidato dos “riquinhos”. Não deu certo, Gladson se elegeu. Guardadas as devidas proporções, querem rotular o Marcus Alexandre (MDB) como “petista”, e as pesquisas mostram que a estratégia não está dando certo. O eleitor sabe separar a baixaria da imagem do candidato majoritário.

EVANGÉLICO PODE?

DEZENAS de Pastores evangélicos já foram candidatos a vários cargos eletivos. Por qual razão, um Padre não pode ser candidato a vice-prefeito? Para o evangélico não é pecado, para o católico é pecado?

ÚNICO MUNICÍPIO

XAPURI é o único município em que o PT está disputando com alguma chance uma prefeitura. Nos demais municípios vai marcar apenas posição.

ESPINHO NA GARGANTA

A PREFEITA Fernanda Hassem (PP) pegou sua candidata a prefeita Suly Guimarães (PP) do zero. Ainda assim vai travar uma disputa da qual não pode ser vista, como apenas uma mera concorrente. A Fernanda é uma fera.

LUZ VERMELHA

APENAS seis dos atuais vereadores de Rio Branco foram reeleitos. A balsa dos vereadores que não serão reeleitos nesta eleição, será grande. Foi uma legislatura fraquinha, que com raras exceções cobrou da prefeitura ações pela cidade, preferiram ser cooptados em troca de empregos.

NÃO QUER

O PRESIDENTE do MDB, Flaviano Melo, descarta qualquer possibilidade de ser o vice na chapa do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB).

FORA DE COGITAÇÃO

A VICE-PREFEITA Marfisa Galvão (PSD) desarmou qualquer possibilidade de ser candidata a vereadora, ao liberar seu grupo para apoiar quem quiser na chapa do partido. Vai ser cabo-eleitoral do Marcus Alexandre (MDB).

CAIU POR TERRA

QUEM decidiu sobre a aliança do PP com o PL foi o governador Gladson. Com seu anúncio ontem caiu por terra ter sido uma decisão partidária.

SAIU POR CIMA

É UM ERRO dizer que a deputada federal Socorro Neri (PP) saiu humilhada neste desfecho do PP. Pelo contrário; mostrou ser uma mulher altaneira e com posições éticas. A Socorro é um nome para voos mais altos em 2026.

FRASE MARCANTE

“Temer o amor é temer a vida, e os que temem a vida já estão meio mortos”. Bertrand Russell.

