O que Tanízio Sá vem falando do DNIT e das obras na BR 364 no Acre

Na sessão desta terça-feira, 21 de maio, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tanízio Sá, do MDB, destacou importantes avanços para a região de Cruzeiro do Sul, com a inauguração de um novo núcleo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e investimentos significativos na BR-364.

O parlamentar ressaltou a inauguração do novo núcleo do Dnit em Cruzeiro do Sul, que marca uma nova fase na fiscalização e execução das obras na BR-364. “Pela primeira vez na história, temos um núcleo onde vai ficar o engenheiro, o servidor do Dnit, para fiscalizar a execução da obra na BR-364”, afirma Tanízio Sá.

Ainda segundo o emedebista, a presença do núcleo naquele município permitirá uma melhor supervisão das obras, especialmente no trecho entre Feijó e Cruzeiro do Sul. “A BR, pelo menos, está mais perto, os buracos estão sendo tapados”, destacou, acrescentando que “vai ser reconstruído um trecho de 200 quilômetros, de uma forma que vai resolver o problema da estrada”. O projeto de reconstrução da BR-364 está orçado em cerca de 3 bilhões de reais.

O deputado aproveitou a ocasião para parabenizar várias figuras envolvidas na iniciativa, incluindo Ricardo Araújo, responsável pela coordenação do projeto, e líderes locais como Gilberto Pereira, Eduardo Alves, Luiz Gonzaga, Nicolau Júnior e Edvaldo Magalhães. Ele também elogiou a pré-candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales, por sua participação ativa no desenvolvimento da cidade.

Além das melhorias na infraestrutura, Tanízio Sá mencionou o desenvolvimento econômico da região, com destaque para a cidade de Mâncio Lima, que se tornou um importante polo de produção de café. “Mâncio Lima foi transformada, desde um ano, como a maior produção de café do Ápice”, afirmou. O valor de um saco de café na região foi citado em R$ 910, refletindo o sucesso dos investimentos no setor.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleace