Alta cúpula da Abin se reúne com Ministério Público em Rio Branco

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Danilo Lovisaro, recebeu visita institucional nesta quarta feira – 22 de maio – da alta direção da ABIN, em Rio Branco, para tratar de parcerias entre os órgãos.

Estavam no encontro o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, o diretor-adjunto, Marco Cepik, e o secretário de Planejamento e Gestão, Rodrigo de Aquino.

Corrêa explicou o novo modelo de gestão adotado na Agência, com metodologia de processos para garantir rastreabilidade e auditabilidade. Também comentou a nova legislação do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), que garante maior funcionalidade à comunidade de Inteligência.

Lovisaro reforçou a importância da capacitação oferecida pela ABIN ao Ministério Público e destacou a longevidade da parceria entre as instituições.

“A ABIN é parceira de todos momentos, instituição de mais alto gabarito e conceito, sempre nos apoiando na formação e na troca de informações de maneira muito rica”, afirmou o gestor do MPAC.