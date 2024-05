Algemas, fantasia de presidiário, vela: voluntária lista as doações mais bizarras que chegaram ao RS

Uma voluntária que está recebendo doações em um abrigo no Rio Grande do Sul viralizou nas redes sociais nesta semana ao compartilhar uma lista das doações mais inusitadas que recebeu.

“Seria engraçado se não fosse trágico! Decidi compartilhar com vocês algumas das bizarrices que achei fazendo triagem para as doações pro Rio Grande do Sul!”, disse.

Entre os itens listados pela voluntária estão um chapéu de Papai Noel, uma Árvore de Natal, uma vela sem pavio, uma algema de sex shop e até uma fantasia de presidiário.

