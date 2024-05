Pastor processa fiel por perseguição: “Já não sei mais o que fazer”; veja o vídeo

O pastor Leonardo Sale compartilhou com seus seguidores uma situação constrangedora que está passando. Ele resolveu processar a fiel Jéssica do Amaral Esthel, por perseguição, devido a mensagens que vem recebendo dela.

“Quero tomar leite” é uma das muitas mensagens que o religioso vem recebendo da mulher e a ação transita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, com um pedido de uma indenização de R$50 mil por danos morais.

Leonardo é líder e fundador da Igreja Apostólica Templo de Milagres (IPTM) e relatou a situação para seus quase 3 milhões de seguidores em janeiro deste ano, quando aconteceu uma das abordagens de Jéssica.

“Eu indo para BH, e olha quem tá aqui atrás de mim, a mulher que manda mensagem pra mim, eu já não sei mais o que fazer, tá? Em nome de Jesus, minha irmã, eu sou casado…”, começou o pastor enquanto filma a mulher, que retruca: “Você vai me expor de novo?”, perguntou ela. “Eu vou lhe expor quantas vezes quiser, isso não se faz”, continuou ele.

Na sequência, Leonardo colocou prints, os quais mostram mensagens da cristã. Uma vontade absurda, amor, de passar a noite te amando e sendo amada por você. Você não sai da minha cabeça e do meu coração. Te amo, meu amor. Eu quero te ver, e quero sentir seu cheiro, te beijar, só de pensar em nós eu já estou molhada. Tenho sonhado com nós dois na cama”, diz ela. Em outras mensagens, a stalker é mais ousada: “Quero tomar leite”.

Jessica contou em entrevista ao portal Fuxico Gospel, que teve sua rede social hackeada e que não era a autora das mensagens.

Fonte: Bnews