CONTINUA no cenário das discussões mais acaloradas sobre quais serão os candidatos a vice do Tião Bocalom (PL), do Marcus Alexandre (MDB) e do Emerson Jarude (NOVO), para a disputa da prefeitura de Rio Branco. Tem uma frase do saudoso ex-governador Geraldo Mesquita, que é lapidar sobre a escolha de um vice: “Ninguém vota em vice. Mas se o seu vice for ruim, puxa o candidato para baixo”. É verdade, quando o vice tem um bom potencial de imagem isso não é decisivo, mas se o vice for impopular; será um estorvo que pode ajudar a derrotar o parceiro de chapa. De fato, no grosso, o eleitor foca na hora do voto, na hora da sua decisão, em que é candidato a prefeito e assim, deve acontecer em Rio Branco. Mas se o vice for impopular é um bode na sala do candidato a prefeito. O próximo ocupante da Prefeitura de Rio Branco não será escolhido pela força do seu vice. Isso é ponto pacífico.

ANÁLISE REAL

FOI UMA FINA IRONIA. “Quem nestes 20 anos, no Acre, não esteve ligado, politicamente, ao PT”? Do ativista político Normando Sales à TV-CULTURA. São contados nos dedos os que não estiveram ligados direta ou indiretamente aos governos do PT, sejam políticos ou empresários. É uma farsa, pois, se continuar rotulando o candidato Marcus Alexandre de “petista”, mesmo tendo deixado o PT e se filiado ao MDB. Asneira grande.

NÃO HÁ MAIS CLIMA

PODE ser que no futuro, o cenário venha a ser modificado com o resultado das eleições municipais, mas hoje, não há mais clima para a deputada federal Socorro Neri (PP) continuar militando no PP.

MPE

O MPE precisa ficar antenado com as festas que começarão a ser programadas por candidatos a vereadores ligados às empresas terceirizadas. É campanha antecipada. Quando se aproximam as eleições, estes políticos costumam mascarar atos públicos (na verdade campanha política) e de cunho eleitoral, para segurar votos dos terceirizados, promovendo o famoso pão e circo de festas, como faziam os imperadores romanos para conquistar popularidade. Os terceirizados sempre são usados como massa de manobra, e esquecidos após as eleições.

VAI DAR TRABALHO

O EMPRESÁRIO Chicão (MDB), que disputará a prefeitura de Mâncio Lima, é um candidato altamente competitivo, o que é reconhecido até pelos adversários. É uma pedra no sapato do candidato do prefeito Isaac Lima.

FATO RECONHECIDO

HÁ muitos pontos que podem ser criticados na gestão do prefeito Tião Bocalom, menos um: sua honestidade no trato com a coisa pública. Se bem que, isso é uma obrigação de quem governa; embora tenha virado coisa rara ser um gestor correto.

SEM BOLA DE CRISTAL

NÃO TENHO bola de cristal, mas não é ousado se afirmar que, pelo grande número de bons candidatos a vereador de Rio Branco, uma ampla renovação vai atingir a atual legislatura. É muito candidato forte.

NÃO É O QUE VAI DECIDIR

A ELEIÇÃO num colégio eleitoral pequeno, como Xapuri, não será decidida pelo apoio de nenhum medalhão político. Lá, todo mundo conhece todo mundo, será uma disputa na qual vai prevalecer a empatia do candidato do que, quem vai lhe apoiar. É uma eleição restrita.

DOIS BICUDOS NÃO SE BEIJAM

A DISPUTA pela prefeitura de Xapuri será travada entre os seus dois maiores caciques políticos: o deputado Manoel Moraes (PP) e o ex-deputado Antônio Pedro (UB).

COISA NOJENTA

ESSA turma, não se emenda! Fizeram milhares de fake news e perderam a eleição presidencial. Resmungam até hoje. Não contentes, passaram a fazer fakes news da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. Que coisa nojenta!

O RESTO É CONVERSA FIADA

O QUE vai estar em jogo na eleição para a prefeitura da capital é se a população aprova ou não o governo e a forma de governar do prefeito Tião Bocalom. O resto é conversa fiada para boi dormir. Esse será o debate.

SEM NOME NA MESA

NÃO existe nenhum nome na mesa do MDB para discussão sobre a ocupação da vaga de vice na chapa do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB). O debate vai afunilar no período da convenção municipal, que se inicia em julho.

VAI ESTAR NA DISPUTA

É PREMATURA a discussão sobre candidaturas a governador em 2026, porque muita coisa vai depender do resultado das eleições municipais. Mas não é demais se afirmar que o nome do senador Alan Rick (UB) será muito forte; porque consegue transformar toda sua ação parlamentar em ganho político.

EM NOVE DISPUTAS

O MDB está na disputa deste ano com nove candidatos a prefeitos, com boa chance de vencer em cinco municípios. É uma contabilidade factível. Disputa em Rio Branco, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Capixaba, Senador Guiomard, Manuel Urbano, Santa Rosa, Tarauacá e Epitaciolândia.

DEDO APONTADO

DENTRO do PSD, costumam debitar ao deputado Eduardo Ribeiro (PSD) o fracasso na formação da chapa de candidatos a vereador de Rio Branco pelo PSD; com um time que terá que lutar muito para eleger alguém. É que Ribeiro era o presidente do diretório municipal, cuja atribuição era montar chapa.

BATIZADO NA IBB

O FATO do candidato Marcus Alexandre (MDB) ter uma boa aceitação no meio evangélico, é por ser um deles. Foi batizado há vários anos na Igreja Batista do Bosque, pelo Pastor Agostinho.

DEIXADOS DE LADO

O SENADOR Márcio Bittar (UB), prefeito Tião Bocalom (PL) e o suplente Fábio Rueda (UB), montaram um cenário para essa eleição municipal com foco em 2026; no qual o senador Alan Rick (UB) e o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) não estão na foto.

PERDEM A CREDIBILIDADE

POR terem sido opositoras declaradas ao prefeito Tião Bocalom até aqui, fica muito difícil que a vereadora Elzinha Mendonça (PP) e a deputada federal Socorro Neri (PP), venham apoiar a sua reeleição. Ambas perdem a credibilidade, caso entrem na campanha.

APOIO CENTRADO

O PCdoB deve centrar o apoio da cúpula na candidatura do professor Márcio Batista (PCdoB) a vereador de Rio Branco; mas quem está com uma campanha mais ativa, é o candidato Francisco Panthio.

CANDIDATURA BRECADA

FOI brecada na Federação PSOL\REDE, a candidatura a prefeito de Rio Branco do Pastor Henry Nogueira (PSOL).

PROJETA O NOME

PODE até não se eleger prefeito de Rio Branco, mas o deputado Emerson Jarude (NOVO) vai sair da eleição com uma maior projeção política.

FRASE MARCANTE

“Quanto mais o homem procura apenas que o admirem, mais longe está de conseguir o seu objetivo”. Bertrand Russell.