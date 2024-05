Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Vila Nova derrotou o Novorizontino por 2 a 1, na noite desta terça-feira (14) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenta (OBA), em Goiânia, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória pela 5ª rodada da competição nacional levou o Tigre goiano para a 4ª posição da classificação com nove pontos. Já o Tigre paulista permanece com seis pontos após o revés, agora no 10º lugar.

Após um primeiro tempo sem gols, o Vila Nova abriu o placar aos 22 minutos da etapa final graças a falha do lateral Danilo Barcelos, que acabou cabeceando a bola para o fundo do gol de sua própria equipe após cobrança de falta. Porém, aos 35 Lucca aproveitou passe de Neto Pessoa para deixar tudo igual.

Quando tudo parecia indicar que o confronto terminaria com o placar igualado, o Vila Nova conseguiu a vitória final graças ao faro de gol do atacante Henrique Almeida, que, aos 47, desviou de peito para dar números finais ao marcador.

Empate no Santa Cruz

Também nesta terça, e com transmissão da TV Brasil, Botafogo-SP e Chapecoense ficaram no 0 a 0 em partida disputada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.