A Serasa Experian, datatech de soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude, está com oportunidades em aberto. Ao todo são 87 vagas disponíveis para talentos que buscam um ambiente inclusivo e inovador para se desenvolverem e crescerem profissionalmente. Destas, 50% são para trabalhar com tecnologia e dados, em vagas como, por exemplo, desenvolvimento de software, testes, dados, infraestrutura, entre outras. As demais oportunidades são para atuação em vendas, marketing, finanças e produtos.

Os interessados em trabalhar na empresa contarão com jornada flexível, podendo escolher qual o horário de trabalho deseja fazer, de acordo com a vaga. Além disso, a Serasa Experian oferece uma gama de benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass e Totalpass, canal de suporte 24h para apoio em questões sociais, de saúde, financeiras e jurídicas e parceria com cursos de idiomas.

A empresa apresenta o programa ‘EmPower’, uma iniciativa global de melhoria contínua que reúne diversas metodologias de aprimoramento de processos, como Lean, Six Sigma, Kaizen, A3 e Design Thinking. A certificação Lean Six Sigma, especificamente, é oferecida com treinamento e mentoria custeados pela empresa.

Como diferencial da cultura corporativa global, os colaboradores da Serasa Experian têm a oportunidade de participar dos Hackathons Globais, promovendo a inovação e o desenvolvimento de soluções criativas para desafios internos e externos. Adicionalmente, a empresa incentiva o projeto Social Innovation, estimulando a criação de soluções e produtos que impactem positivamente a vida financeira das pessoas.

As oportunidades são para trabalhar nas unidades de São Paulo (SP), São Carlos (SP), Brasília (DF), Recife (PE) e Blumenau (SC).

