Vídeo: portão de escola se desprende e cai sobre servidora do colégio

Uma funcionária do Colégio Estadual Princesa Daiana, em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal, ficou ferida após o portão da garagem da escola despencar sobre dela. O incidente aconteceu nessa segunda-feira (15/4), e câmeras de segurança da instituição de ensino registraram o ocorrido.

Pelas imagens, é possível quando a vítima caminha na direção do portão do colégio e tenta abri-lo. Ao forçá-lo para a direita, ele se desprende dos trilhos e cai sobre ela. A servidora, então, fica pressionada contra o chão, onde permanece até a chegada de ajuda, , devido ao peso da estrutura.

Pelas imagens, é possível ver quando ao menos nove alunos tentam levantar o portão para que a vítima saia de baixo dele. Um dos estudantes se abaixa para conversar com a servidora do colégio e, após alguns minutos, os jovens conseguem erguer a estrutura e colocá-la de volta no lugar, mas a funcionária da escola continua caída.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO) informou que “de acordo com a Coordenação Regional de Educação (CRE), o portão eletrônico de entrada da escola sofreu avarias e, até ser devidamente reparado, era aberto manualmente pelos servidores”.

“A servidora, todavia, foi atingida pelo portão e levada para [receber] atendimento médico pelo Corpo de Bombeiros. A Seduc-GO esclarece que todas as unidades escolares da rede pública estadual recebem recursos de manutenção e pequenos reparos duas vezes ao ano por meio dos programas Pró-Escola e Equipar”, finalizou a pasta.

A vítima, que não teve o nome divulgado, passou por uma cirurgia após o ocorrido e se recupera em casa, segundo a Seduc-GO.

Veja: