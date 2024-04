Saiba por que cavalos dados de presente a Alegrete são tão caros

Matteus “Alegrete” terminou o BBB 24 em segundo lugar e levou a bolada de R$ 150 mil, além de R$ 55 mil em provas, um carro, uma viagem internacional e eletrodomésticos. Mas, após a final do programa, ele ganhou também dois cavalos do diretor Jayme Monjardim.

O valor das potras impressionou a todos, visto que costumam variar de R$ 4 mil e 15 mil, de acordo com a idade, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC). No entanto, um cavalo da mesma raça, a crioulo, chegou a ser vendido por mais de R$ 16 milhões. Mas por que cavalos da raça crioulo valem tanto?

A explicação é simples: eles possuem um padrão genético elevado. Considerados como parte de uma raça rústica, eles são animais versáteis e atendem tanto às necessidades do trabalho no campo, quanto às exigências para disputar competições.

Facilmente encontrados em todo o Brasil, os cavalos crioulos são uma mistura de andaluz e berbere e foram trazidos ao continente americano por exploradores espanhóis.

Matteus ganha cavalos de presente

Matteus está feliz e não tá prosa! O brother, segundo colocado do BBB24, ganhou duas potras do diretor da TV Globo, Jayme Monjardim, após sua participação no programas. Ele tem o desejo de começar uma criação e tem apenas um cavalo, Chupim.

“Acho que você merece muito isso, Matteus, porque você colocou o cavalo crioulo no teu coração. Isso de alguma maneira contaminou todo o Rio Grande do Sul. Então, em nome do Rio Grande do Sul, tá aqui o início da sua criação”, disse Monjardim num vídeo publicado nas redes sociais.

