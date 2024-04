O impactante relato de homem que sobreviveu ao naufrágio do Titanic

Relembrando os acontecimentos daquela noite na série de documentários da BBC The Great Liners, de 1979, ele relembrou o momento em que percebeu pela primeira vez que algo poderia estar errado.

“Foi como pisar no freio do carro e pronto – ele parou. Tínhamos uma escotilha aberta, e eu olhei para fora. O céu estava claro, as estrelas brilhavam, o mar estava calmo e eu não conseguia entender.”