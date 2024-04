Mesmo com retorno da Azul no Acre, Gol ainda tem melhor preço para 5 destinos

Uma pesquisa nos sites oficiais das três companhias aéreas que vendem passagens de Rio Branco para outros estados mostra que, apesar de ter anunciado o retorno do serviço ao Acre, a empresa Azul Linhas Aéreas ainda não tem o melhor preço e as viagens duram muito mais que as concorrentes.

O ac24horas avaliou viagens de Rio Branco para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, no estado de São Paulo; de Rio Branco para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro; de Rio Branco para Brasília, no Distrito Federal; e de Rio Branco para Fortaleza, no Ceará. Pesquisou também apenas voos de ida para o dia 4 de outubro, primeira data disponível para compra de passagem na Azul.

Rio Branco para São Paulo em 4 de outubro:

Azul – Rio Branco a Congonhas – SP (04/10), R$ 893,46, em viagens de 8:40h ou 19:55h.

Rio Branco a Guarulhos – SP (04/10), R$ 1.172,46, em viagens de 9:35h ou 19:50h.

Gol – Rio Branco a Congonhas – SP (04/10), R$ 786,46, em viagens de 6:10h.

Rio Branco a Guarulhos – SP (04/10), R$ 942,46, em viagens de 7:20h ou 8:25h.

Latam – Rio Branco a Congonhas – SP (04/10), R$ 1.884,46, em viagens de 8:40h ou 6:05h.

Rio Branco a Guarulhos – SP (04/10), R$ 1.902,46, em viagens de 8:20h ou 10:35h.

Rio Branco para Rio de Janeiro em 4 de outubro:

Azul – Rio Branco a Rio de Janeiro (SDU) – RJ (04/10), R$1.109,46, em viagem de no mínimo 8:25h.

Gol – Rio Branco a Rio de Janeiro (SDU) – RJ (04/10), R$ 797,46, em viagem de no mínimo 5:50h.

Latam – Rio Branco a Rio de Janeiro (SDU) – RJ (04/10), R$ 1.892,56, em viagem de no mínimo 7:30h.

Rio Branco para Brasília em 4 de outubro:

Azul – Rio Branco a Brasília (BSB) – DF (04/10), R$1.057,46, em viagem de no mínimo 9:10h.

Gol – Rio Branco a Brasília (BSB) – DF (04/10), R$ 661,46, em viagem de 3:10h.

Latam – Rio Branco a Brasília (BSB) – DF (04/10), R$ 1.365,46, em viagem de 3:15h.

Rio Branco para Fortaleza em 4 de outubro:

Azul – Rio Branco a Fortaleza (FOR) – CE (04/10), R$ 1.094,46, em viagem de no mínimo 12:25h.

Gol – Rio Branco a Fortaleza (FOR) – CE (04/10), R$ 907,46, em viagem de 6:20h.

Latam – Rio Branco a Brasília (BSB) – DF (04/10), R$ 1.902,56, em viagem de 9:35h.

As pesquisas mostram que a Gol, além de ter os preços mais baixos para as datas pesquisadas, também tem o menor tempo de viagem. A Azul tem o segundo menor preço, mas tem o maior tempo de viagem, levando no mínimo 9:10h para chegar em Brasília, por causa da troca de aeronave em Confins – MG, por exemplo. A Latam, por outro lado, tem a passagem mais cara e o segundo maior tempo de viagem.

*As informações se referem ao período pesquisado (04/10) em pesquisa feita no dia 16/04 em navegador anônimo. O ac24horas não vende passagem aérea e não garante que os valores se mantenham, já que o preço da passagem é dinâmico.

“Efeito Azul”

Coincidência ou não, depois que a empresa Azul Linhas Aéreas passou a comercializar passagens para Belo Horizonte a partir de R$ 600, outras empresas anunciam pacotes promocionais por valor equivalente.

Uma empresa que trabalha com pacotes de viagens para todo o Brasil, anunciou nessa quarta-feira, 17, voos de ida e volta para o mesmo destino por apenas R$ 680, com direito a parcelamento no boleto ou no cartão de crédito. A ida é prevista para o dia 22 de junho, com retorno para o dia 29. O voo é pela Latam.

O Procon orienta que o consumidor fique atento na hora de comprar passagens aéreas promocionais, recomenda a necessidade de conferir todos os dados da empresa promotora das vendas e ainda, os dados referentes ao voo (data e horário).