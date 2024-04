Prefeitura de Cruzeiro do Sul transfere usina asfáltica para Parque Industrial

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta segunda-feira, 15, a transferência da usina de asfalto do Bairro Aeroporto Velho, no perímetro urbano, para o Parque Industrial, que fica na Estrada Nova Olinda, localidade mais afastada da cidade.O novo espaço será inaugurado em breve.

Nesta segunda-feira, 15, o prefeito Zequinha Lima acompanhou parte da mudança. Ele anunciou que no local, a gestão está construindo a Casa do Agricultor. O local vai abrigar ainda uma creche para atender as crianças do Bairro do Aeroporto Velho.

“Hoje estamos acompanhando o transporte da usina de asfalto que está no ponto e vai ser encaminhada para o polo industrial, onde devem ficar as indústrias. Aqui no local estamos construindo a casa do trabalhador rural e, em breve será inaugurado, oferecendo comodidade aos trabalhadores rurais. Vamos construir também uma creche em outra parte, aqui do local ”, disse o prefeito Zequinha Lima.