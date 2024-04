Ladrão do Acre rouba quase meio milhão de banco do Amazonas e acaba preso

A Polícia Civil do Amazonas afirma que é de Rio Branco um dos ladrões do Banco Sicred, de Guajará, cidade amazonense que fica a 15 quilômetros de Cruzeiro do Sul, que levou cerca de meio milhão de reais do local. O homem, que não teve o nome divulgado, teria liderado toda a ação de arrombamento e roubo na última sexta-feira (12). Ele foi preso em Tarauacá, quando voltava para casa. Na capital acreana, Rio Branco, no dia seguinte ao caso, parte dos R$ 500 mil foi recuperada pelas autoridades.

De acordo com o delegado Carlos Aguiar, durante a ação, a cidade de Guajará ficou sem telefonia e Internet. “Um dos criminosos, que é de Rio Branco, no Acre, alugou uma casa em Cruzeiro do Sul e recebeu apoio no planejamento e execução do crime. Eles cortaram a fibra ótica para evitar que na hora do arrombamento e roubo, houvesse comunicação com a polícia. Mas prendemos, em Tarauacá, o chefe do bando, que é de Rio Branco. Outro homem foi preso aqui mesmo em Guajará”, relata o delegado, que não divulgou a quantia recuperada do dinheiro roubado do banco nem o total de participantes da ação.

Além dos mais de R$ 500 mil, os arrombadores levaram ainda armas, munição e coletes balísticos dos seguranças. Não há informações sobre a recuperação das armas e demais itens.