Aposentado é encontrado morto dentro de vala em Rio Branco

O aposentado José Carvalho de Queiroz, de 58 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo, 14, às margens na travessa da Chácara Bom Futuro Família Moreal, situada no km 4, do ramal Novo Horizonte, na zona rural, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, José foi encontrado a poucos metros de sua casa, dentro de uma vala com água, por um morador da região, que imediatamente comunicou o irmão da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram ao local confirmaram a veracidade da informação recebida pelo COPOM.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi enviada, mas quando os Paramédico chegaram no ramal nada puderam fazer por José Carvalho que já se encontrava sem vida.

Familiares relataram a reportagem que José Carvalho sofria com problema psiquiátricos e ingeria diariamente bebidas alcoólicas, e que após a morte de seu pai recentemente, andava muito triste.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, que constatou inicialmente que no corpo de José não havia sinais de violência. O perito acredita que a vítima possa ter sofrido um mal súbito que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.

O corpo de José foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego (EPE) na iniciaram as investigações e posteriormente o caso ficará a disposição da delegacia especializada.