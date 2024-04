Mulher processa esposa de Renato Aragão por direitos trabalhistas; entenda

Uma ex-funcionária de Lílian Taranto e Renato Aragão, mais conhecido por interpretar o personagem Didi em Os Trapalhões, da TV Globo, entrou com um processo trabalhista contra a esposa do comediante. Segundo a mulher, Lílian lhe deve horas extras trabalhadas.

Segundo o processo, ao qual o Terra teve acesso, a autora da ação pede R$ 19 mil pelo período trabalhado na casa da família Aragão. A ação tramita na 80ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT1).

A primeira audiência, que estava programada para o dia 2 julho, foi adiada. A Justiça ainda deverá definir uma nova data.

O Terra tentou contato com a equipe de Lílian Taranto, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

O que aconteceu?

A ex-funcionária alega que trabalhou para a família Aragão entre março e dezembro de 2023, nas funções de cozinheira, copeira e faxineira, com salário mensal de R$ 2 mil e sem carteira assinada. Segundo divulgado pelo UOL, a advogada da vítima, Rejany Ferreira de Sousa, relatou que a cliente chegava a trabalhar 15 dias sem folga, das 8h às 20h, com duas horas de almoço.

O Terra procurou a defesa da ex-funcionária dos Aragão, mas não conseguiu contatá-la.

“Quando tinha eventos, ficava até o fim. Durante esses 15 dias, ela morava na casa da Lílian. Nos outros 15 dias ela trabalhava apenas nas terças, quartas e quintas”, contou a advogada ao site.

A ex-funcionária teria sido dispensada por Lílian via aplicativo de mensagens, após cobrar o 13º salário. O pagamento foi feito horas depois.

“Foi avisado que não teria 13º. Você lembra? Eu vou pagar o 13º e não precisa vir mais, porque não estou conseguindo fazer as contas, por isso ainda não paguei. Você sabe que estou me organizando. Você está aqui há nove meses”, diz a mensagem atribuída a Lílian, segundo a publicação.

Fonte: Terra