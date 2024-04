‘BBB 24’: Fora do jogo, Fernanda surge deitada em cama no meio da rua; vídeo

Fora do 'BBB 24', Fernanda surge deitada em cama no meio da rua do Rio de Janeiro Foto: Reprodução/ Globo / Mais Novela

Fernanda foi eliminada do BBB 24, mas continua causando repercussão nas redes sociais! Na tarde desta quarta-feira, 3, a confeiteira deu o que falar ao surgir no meio da rua.

Fora da casa mais vigiada do Brasil, a participante reuniu uma multidão nas ruas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nos vídeos, Fernanda surgiu com a famosa viseira e deitada em uma cama como a do Quarto Gnomos.

O momento pra lá de inusitado faz parte de uma gravação de um quadro do influenciador Diogo Defante, que será exibido no programa Domingão com Huck.

Não pagou a conta?

Mais cedo, Fernanda apareceu nas redes sociais e contou que está sem internet no celular. “Eu não estou sumida de propósito, é porque o Gabriel não pagou as contas do meu telefone, então estou sem internet, sem nada. Aí eu fico ‘roubando’ o wi-fi dos outros e está uma loucura. A gente vai resolver, a equipe está correndo para conseguir. Eu estou aqui, vocês não tem noção, vou gravar com o Diogo, só loucura, só doideira”, disse ela.

