Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza mutirão Cidade Limpa nos conjuntos habitacionais

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através das Secretarias Municipais de Saúde e de Meio Ambiente e Limpeza, continua com o Mutirão Cidade Limpa, concentrando agora esforços nos conjuntos habitacionais do município. Contando com mais de 120 homens, o programa tem como objetivo abranger todas as localidades proporcionando um ambiente livre de doenças como dengue e malária nos 38 bairros,19 avenidas, 7 vilas e os 9 conjuntos habitacionais do município.

“O serviço é anunciado previamente através dos nossos agentes de combate à saúde, carros de propaganda volante, orientando os moradores a descartarem qualquer material inservível. Todo e qualquer material inutilizado, que esteja em terrenos baldios, será removido quando adentrarmos em seu bairro para realizar 100% dos serviços de limpeza, incluindo roçagem, retirada de entulhos, desobstrução de córregos, sarjetas e bueiros. Estamos iniciando e finalizaremos todos os conjuntos habitacionais aqui da AC 405, que envolve Miritzal Novo, Conjunto Paraíso, São Salvador, Buriti e Nossa Senhora das Graças. depois seguir para o bairro Oscar Trovão e Vila Rica. Enfatizo que os moradores serão informados previamente sobre nossa entrada para realizar 100% dos serviços de limpeza pública. Este serviço foi crucial para reduzir o número de casos de dengue e malária no município. O cumprimento fiel de nosso cronograma previamente estabelecido tem influenciado na redução de casos de dengue. O mutirão tem como objetivo principal a redução de casos de dengue e a promoção da saúde pública”, citou.

A prioridade é garantir que nenhum local fique de fora desse esforço conjunto pela limpeza e qualidade de vida. Os moradores dos conjuntos habitacionais beneficiados pelo mutirão expressaram sua satisfação com o trabalho realizado. De acordo com Deilson Araújo, morador do Miritizal II, a frequência e a qualidade dos serviços de limpeza têm melhorado sob a atual gestão municipal.

“É um bom trabalho. Limpa as ruas, recolhe tudo o que as pessoas jogam fora, desobstrui, leva tudo e melhora a limpeza do bairro, a saúde em geral. Sempre que necessário, nosso presidente do bairro entra em contato a prefeitura vem fazer o serviço”, relata.

Essa percepção foi corroborada por Rosaneide dos Santos, moradora do bairro que elogiou a iniciativa da Prefeitura em manter as ruas limpas e melhorar a qualidade de vida na região.

“Estão limpando tudo e está ficando tudo bonito aqui no bairro. Eles passaram há três dias atrás, na semana passada, avisando para a gente colocar o lixo fora. Eles iam fazer, no geral, a limpeza. E hoje eles estão aqui limpando tudo”, pontua.