Jogador sofre traumatismo craniano e lesão pulmonar após cotovelada; veja

Jogador do Colón levou cotovelada na segunda divisão do Campeonato Argentino Imagem: Reprodução/x/@lacentrald_sf

Atacante do Colón, da Argentina, Javier Toledo levou uma cotovelada na partida contra o Gimnasia y Tiro de Salta e sofreu traumatismo craniano, além de fratura na região da bochecha e uma lesão pulmonar.

O que aconteceu

Aos 19 minutos do segundo tempo, Toledo disputou bola com o zagueiro Daniel Abello. A partida era válida pela oitava rodada da segunda divisão do Campeonato Argentino.

Na disputa, Javier Toledo levou uma cotovelada na região da cabeça e do lado esquerdo do rosto. O juiz do jogo sequer marcou falta no lance.

Em um primeiro momento, o atacante do Colón não apresentou problemas maiores. Mas a situação piorou quando ele tentou voltar ao jogo.

Com a pancada na cabeça, Javier Toledo desmaiou ao tentar se levantar e precisou ser atendido em campo. O jogador deixou o gramado com uma proteção no pescoço e partiu ao hospital.

🔴⚫#Colon 🚨Polémica en el Brigadier 👤Javier Toledo recibió un codazo que le lastimó el pómulo del ojo izquierdo y debió abandonar el partido. El árbitro ni siquiera cobró infracción 🤔¿Qué opinas de esta jugada? ¿Debió haber sido expulsado el jugador de Gimnasia y Tiro? pic.twitter.com/w5fauLLd6S — LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) March 26, 2024

Atacante já está em casa

Depois de passar um dia internado, o argentino teve constatado traumatismo craniano leve e uma fratura no arco zigomático (osso na região da bochecha). Ele ainda sofreu uma lesão pulmonar.

El jugador Javier Toledo sufrió un traumatismo de Cráneo con una pérdida momentánea de conocimiento. Tiene una fractura de arco cigomático izquierdo y una contusión pulmonar leve. Se encuentra estable, consciente y permanecerá en observación para control evolutivo.… pic.twitter.com/nKJq6BQroF — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) March 26, 2024

Apesar dos problemas, o Colòn informou que Javier Toledo já recebeu alta e iniciou a recuperação. O prazo de retorno aos jogos é de três semanas.

Fonte: UOL