Com presença de Gladson, Fernanda Hassem se filia ao Progressistas

A sede do Partido Progressista em Rio Branco foi palco de um grande evento de filiação da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e de parte do grupo político que ela lidera no município. Agora, eles passam a compor as trincheiras da sigla comandada pelo governador Gladson Cameli nos 22 municípios acreanos.

A filiação de Fernanda Hassem está envolvida em uma disputa interna no partido: havia um movimento liderado pela deputada federal Socorro Neri de apoio ao nome de Joelso Pontes como pré-candidato a prefeito do município de Brasiléia pela sigla. Neri, que preside o partido na Capital, coordenou as articulações em prol da candidatura de Pontes no reduto eleitoral comandado por Hassem. O partido até realizou uma festa para anunciar a pré-candidatura de Pontes.

Entretanto, na última semana, o governador Gladson Cameli articulou pessoalmente a ida da gestora do município do Alto Acre à sigla.

Com isso, ganha força o nome de Suly Guimarães, chefe de gabinete de Fernanda e que também se filiou ao PP como favorita para ser a candidata.

Fernanda Hassem expressou sua satisfação em integrar o Partido Progressista (PP) e fez questão de elogiar o espírito democrático do governador Gladson Cameli. “Estou muito feliz aqui dentro da minha família, dos nossos apoiadores, a convite do maior líder do partido, que é o governador Gladson Cameli. O governador é um democrata, é um republicano que respeita as pessoas e às mulheres”, declarou.

Acompanhada pelo esposo e pelo irmão, o deputado estadual Tadeu Hassem, Fernanda afirmou que sua entrada no PP visa somar politicamente. “Com 20 anos de vida pública, venho para o partido com o objetivo de contribuir e somar. Eu e meu grupo do Alto Acre somos fortes, e agradeço às lideranças partidárias, incluindo o deputado federal Zezinho Barbary, bem como todas as outras lideranças”, comentou. Ela também ressaltou que as divergências de pensamento serão ajustadas ao longo do tempo.

“A política exige equilíbrio, especialmente no tocante ao respeito. O partido Progressista é grande, e é natural que haja diversidade de pensamentos. Nosso crescimento será progressivo, sempre com respeito às pessoas. A característica da Fernanda é sempre a de respeitar. Eu respeito a todos e acredito que o tempo vai revelar muitas coisas”, afirmou.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli demonstrou respeito pela administração da prefeita Fernanda Hassem no município, garantindo que o grupo será recepcionado de braços abertos no Progressistas. Cameli destacou a capacidade de Fernanda e a importância de mulheres em cargos de gestão pública: “A sua administração mostrou competência, e é muito relevante hoje. Uma prefeita bem avaliada, com dois mandatos consecutivos. Para mim, o sentimento é de recebê-la de braços abertos. Essa grande liderança, que é a Fernanda, o Tadeu e toda a sua equipe. Esse grupo fortalece o crescimento também naquela tão importante região para o nosso estado. Nosso propósito não é apenas meu, nem da Fernanda, nem de nenhuma liderança política em posição, é sempre o diálogo e a democracia. O novo na política é respeitar opiniões, o novo na política é ser democrático”, declarou o chefe do Executivo estadual.

O deputado estadual Nicolau Júnior enalteceu o crescimento econômico de Brasileia sob o comando da prefeita Fernanda Hassem. Segundo ele, a pré-candidata Suly Guimarães terá o apoio do partido e de todos os aliados: “Aquela região do Alto Acre é um lugar muito movimentado. Sempre que vou lá, fico encantado, porque é um lugar pulsante. Admiro muito aquela região, principalmente pela questão econômica e pelo povo aguerrido e trabalhador que quer ver o estado crescer. Aquela região cresceu muito, e isso se deve a vocês, aos prefeitos que têm, ao governo democrático e à política. Fernanda, sinta-se em casa. Fico muito feliz. E Brasiléia terá uma candidata a prefeita, a Suly, uma candidata mulher”, disse.