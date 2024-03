No BBB 24, Davi jogou água em panela com azeite pegando fogo; entenda os riscos

Panela com azeite pega fogo no BBB 24 Foto: Reprodução/Globo

Panela com azeite pega fogo no BBB 24 Foto: Reprodução/Globo

MC Bin Laden esqueceu uma panela com azeite no fogão que aqueceu demais e pegou fogo no “BBB 24”.

Ao ver a cena, Davi teve uma atitude perigosa para tentar conter as chamas. Ele pegou a panela e jogou na pia com água, o que fez com que a chama subisse mais ainda antes de apagar. Felizmente, deu tudo certo, mas o final poderia ter sido trágico.

Os riscos de colocar água em uma panela quente com óleo são grandes. Michelle Garcez, especialista em Segurança contra incêndio da i9 Consultoria Projetos e Treinamentos Contra Incêndio explica que o óleo pega fogo entre 180 e 200 graus.

“A água entra em ebulição a 100 graus aproximadamente. Quando jogamos água no óleo quente, essa água entra em ebulição imediatamente”.

Como o vapor sobe, faz com que suba arrastando gotículas de óleo quente. “Fazendo com que essa panela vire praticamente um ‘maçarico'”, completa.

“Isso pode causar queimaduras graves em quem estiver por perto e o fogo atingir outros itens da cozinha ocasionando um incêndio”.

O que fazer se uma panela com óleo pegar fogo?

Deve-se nessas situações:

-Procurar sempre uma panela com tampa para fazer frituras.

“Assim se o óleo pegar fogo, cortar a ignição do calor, apagando a chama do fogão e tampar a panela. Dessa forma, o oxigênio será extinto e o fogo se apaga por abafamento”, explica a profissional.

– Caso a panela não tenha tampa, pode ser usado um pano umidecido.

“Torcer bem para retirar o excesso de água e colocar bem rente a boca da panela”.

Fernanda deu essas dicas ontem no “BBB 24 ” aos brothers. A confeiteira explicou que seu irmão é bombeiro e também já lhe tinha passado essas mesmas orientações.

Tadeu Schmidt explicou aos participantes também sobre os riscos que Davi correu ao colocar a panela debaixo da água. O apresentador do BBB disse que a brigada de incêndio está sempre alerta para agir em caso de uma emergência como essa.

Fonte: Terra