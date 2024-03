Uma caminhão-tanque de origem boliviano foi flagrada derramando milhares de litros de óleo diesel no pelo centro de Epitaciolândia, na região do Alto Acre.

Vídeos mostram um vazamento na lateral do veículo que faz com que o combustível se espalhe em grande quantidade pelas ruas.

O combustível que abastece Cobija, capital do estado de Pando, é importado do Brasil, o que faz com que seja constante o fluxo de caminhões entre a fronteira.

VEJA O VÍDEO: