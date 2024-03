Com mais de 16 mil inscritos, prova do TJAC será realizada neste domingo

A aplicação das provas do concurso público do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) será realizada neste domingo (24). Conforme o cronograma estabelecido no edital, os locais de prova foram disponibilizados para consulta na última terça-feira (19).

No Acre, houve 16.289 inscritos para as 91 vagas disponíveis e 1.460 cadastro de reserva para os cargos de nível médio e superior. No local de prova, somente será permitido o ingresso com a apresentação do documento de identificação original e com a caneta fabricada em material transparente, que pode ser com tinta azul ou preta. Portanto, está proibida a entrada com celular, relógio, eletrônicos, lápis, borracha, carteira, chave, óculos escuros e bonés. Bebidas e alimentos devem estar acondicionados em embalagens plásticas transparentes.

A prova objetiva representa a 1ª etapa do concurso para todos os cargos, sendo classificatória e eliminatória. Para o nível médio, a avaliação será pela manhã: os portões abrem às 7h e se fecham às 8h no horário local. Já para o nível superior, as provas ocorrerão no turno vespertino: os portões se abrem às 14h e se fecham às 15h (horário local).

A prova objetiva é composta por questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C, D), com 4h30min. de duração. O candidato só poderá se retirar do local de prova após terem decorridas duas horas de prova. É preciso fazer ao menos 60 pontos para não ser desclassificado. A redação representa a 2ª etapa do concurso, aplicada juntamente com a prova objetiva neste domingo.

A organização do certame destaca que na segunda-feira (25) será divulgado o gabarito preliminar.