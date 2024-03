Richarlison diz que terapia salvou sua vida para voltar à Seleção Brasileira: ‘Estava no fundo do poço’

Camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, Richarlison fez um bom Mundial no Qatar. Após o torneio, contudo, o jogador do Tottenham não balançou as redes com a Amarelinha em seis partidas e se afastou. A justificativa, afinal, era de que precisava cuidar da saúde mental.

“Minha fala foi muito importante até para o pessoal da Seleção. Quando cheguei aqui já vi a psicóloga, nunca teve isso antes aqui. Foi importante. E o carinho que recebi das pessoas, a gente sabe o preconceito que tem quando a pessoa fala que está procurando ajuda, eu mesmo tinha esse preconceito, mas graças a Deus não tenho mais. Como jogador da Seleção, que tem voz ativa, falo para as pessoas procurar mesmo porque ajuda. Posso falar porque salvou minha vida. Salvou minha vida de uma hora para a outra, estava no fundo do poço mesmo, sabe? É importante a seleção ter um psicólogo para ajudar os atletas. Só a gente sabe a pressão que sofre, não só dentro, mas também fora de campo. Eu mesmo sofri mais fora de campo. É importante ter um psicólogo perto da gente”, disse o atacante.

Outro problema fora das quatro linhas foi o rompimento com o antigo empresário. Renato Velasco acompanhava o atleta desde o início da carreira, mas ambos tiveram problemas pessoais.

“Meu maior problema naquele momento não era dentro de campo, era fora de campo, pessoas que estavam ao redor e acabaram me decepcionando. Mesmo morando na minha casa há sete anos, essa foi minha maior decepção. Graças a Deus, já passou. Estou vivendo um lindo momento e quero construir minha história de novo”, afirmou Richarlison.

Veja outros trechos

Recuperação de lesão: “Eu passei meses de dificuldade por dores no meu púbis, muitos aqui na seleção viram, eu nem conseguia chutar a bola para o gol direito. Graças a Deus eu fiz essa operação, operei os dois lados do púbis, hoje me sinto 100%, voltei voando na Premier League, ajudando meu clube. Meses atrás, quando não fui convocado para a Seleção, falei numa entrevista que voltaria para a Seleção, trabalhei muito durante esses dias, hoje estou aqui feliz e consegui dar a volta por cima.”

Promessa de voltar à Seleção: “Falei isso (que voltaria) porque sei meu potencial, sei como é vestir a camisa da Seleção, nunca deixei de sonhar para conquistar meus objetivos. Foi um momento em que eu estava passando por dificuldades, mas nunca deixei me abalar. Sabia que meu momento era difícil no clube e na Seleção, mas decidi trabalhar calado, recebendo críticas, mas sempre trabalhando. A cirurgia deu certo, voltei antes do esperado, trabalhei firme e hoje estou colhendo os frutos. Sou um cara trabalhador, quando venho para a Seleção dou minha vida, sei como é vestir a camisa da Seleção, o peso que carrego.”

Fonte: Terra