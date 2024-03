Moradores de Bujari bloqueiam BR-364 nesta manhã de segunda-feira

Moradores do município do Bujari resolveram radicalizar na manhã desta segunda-feira, 18, e interditam a BR-364 no trecho entre o Aeroporto Internacional de Rio Branco e a cidade.

O motivo são as péssimas condições da estrada federal. Conforme os manifestantes, há mais de 60 dias um trabalho de recuperação que vinha sendo feito neste trecho da BR foi interrompido.

“É um trabalho que está demorando demais e nós é que arcamos com os prejuízos. É suspensão de carro, é pedra que quebra vidro, é pneu que acaba rápido demais. Queremos uma resposta”, diz um dos manifestantes ao ac24horas.

A interdição já provoca uma fila grande carros nos dois sentidos, inclusive de ônibus que fazem o transporte de passageiros da capital para os municípios do interior que são “cortados” pela BR-364.

Os manifestantes afirmam que só terminam com a paralisação com uma posição do DNIT sobre o reinício da obra.

O ac24horas conversou com Ricardo Araújo, superintendente do órgão federal no Acre, que afirmou que já estava ciente e que estava se dirigindo ao local da manifestação para conversar com a comunidade que realiza o protesto. “Estou ciente e me dirigindo ao local. A empresa começou a fazer o serviço, apresentou um problema e eu não ia permitir que o serviço fosse feito de qualquer jeito porque depois ia apresentar problema. Pedi para refazer, foi necessário alguns testes novos e esta semana já devemos recomeçar esse trabalho”, garantiu.