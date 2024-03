Tirullipa é processado por vítima de fake news viralizada na internet

Tirullipa terá problemas na Justiça por conta de uma fake news que viralizou na internet. Meses atrás, o humorista utilizou a foto de uma pessoa para fazer uma postagem e foi processado. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

A “notícia” publicada pelo filho do ex-deputado Tiririca trazia o marido de uma mulher a “trocando” por um ingresso para o jogo do Flamengo, o que nunca aconteceu. Por conta da notícia falsa e viral, a vítima da postagem pede R$ 100 mil de indenização.

Tirullipa e a Farofa da Gkay

O humorista Tirullipa voltou a comentar sobre a expulsão da Farofa da Gkay, em dezembro do ano passado, após ser acusado de assédio por abrir biquínis de convidadas durante uma brincadeira. Durante o Podcats, apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures, ele disse que ficou chateado com a dona da festa e revelou como está sua relação com Gessica Kayane.

“Nunca teve essa inimizade. Ela era e é a dona do projeto. Foi muito tumultuado para ela no momento, como para mim foi muito tumultuado. A gente não esperava. Até então, todo mundo estava brincando ali, ninguém sabia de nada”, iniciou o comediante, deixando claro que a brincadeira no estilo “banheira do Gugu” foi de mau gosto.

Tirullipa ainda explicou que ficou chateado com a nota divulgada pela Farofa. Segundo ele, não houve expulsão, ele decidiu se retirar do evento por conta própria.

“Respeitei também o momento de cada uma e saí. Foi quando eu gravei o vídeo lá. Depois a nota saiu. A nota que me deixou triste. Me deixou triste a forma como foi dita: ‘Foi expulso por assédio sexual’. E eu não vejo isso, até hoje, como assediar sexualmente alguém. Era uma brincadeira, de mau gosto, de muito mau gosto.”

Mesmo após a situação, Tirullipa disse que segue sua relação de amizade com Gkay. “Eu não tive tempo de bater um papo sobre isso ainda. A gente conversou, ela chegou me filmando no aniversário da Simone. Eu não deixei de falar depois do que aconteceu, eu mandei mensagens”, disse ele.

“Um dia a gente vai sentar para conversar sobre o porquê dessa nota, quem foi o responsável. Então, o que me magoou foi a nota, a forma. Porque eu falei pra ela que eu já estava saindo de lá”, reafirmou o comediante.

Fonte: Metrópoles