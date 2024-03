Polícia rastreia nova pista sobre esconderijo de fugitivos

Com mais de um mês de intensa caçada aos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, policiais que integram a força-tarefa fizeram buscas, na noite desta quinta-feira (14/3), em uma casa, na Rua Epitácio Pessoa, na cidade onde fica o presídio. Os investigadores apuravam possível pista, mas não encontraram os criminosos no local.

Como a coluna Na Mira noticiou, nos últimos dias, as forças de segurança estavam concentradas na zona rural, nas proximidades de Baraúna (RN). Na região, as equipes revistaram mais de 100 casas e montaram pontos de bloqueio em estradas de terra. Os policiais também contam com reforço de helicópteros, cães farejadores e drones termais.