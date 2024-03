Gladson entrega viaturas e anuncia construção da sede do Grupo Penitenciário de Operações Especiais

O governador Gladson Cameli esteve na manhã desta sexta-feira, 15, na Escola Heloísa Mourão Marques para realizar a entrega de 20 viaturas do policiamento escolar, três vans para o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e para dar a ordem de serviço para a construção da base do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE).

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre as quais o secretário de Educação (SEE), professor Aberson Carvalho; o presidente do Iapen, Alexandre Nascimento; o comandante em exercício da Polícia Militar, coronel Emílio Virgílio Lima de Oliveira; além da deputada federal Socorro Neri, do deputado federal Fábio Rueda e os deputados estaduais Arlenilson Cunha e Maria Antônia.

O governador Gladson Cameli destacou a importância das ações. Para ele, a entrega dos equipamentos, além de dez tablets para os detentos do Sistema Prisional, a fim de que eles possam dar continuidade aos estudos, representa um grande esforço do governo do Estado.

“Não podemos colocar a política acima da governabilidade e das ações do Estado. Essa é a minha prioridade, e nós vamos fazer ações. Agora temos viaturas novas e de qualidade para o policiamento”, afirmou.

Ele salientou a prioridade do governo, que é cumprir as promessas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. “A minha prioridade é colocar o Acre no palco das pautas positivas”, ressaltou o governador.

Parceria com a PM

O secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Aberson Carvalho, fez questão de destacar a parceria com a Polícia Militar do Acre (PMAC), da qual tratou como fundamental durante a entrega das viaturas do policiamento escolar. “Com essas viaturas, com o Proerd [Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência], o que temos é um ambiente escolar muito mais seguro”, disse.

Ele explicou que as viaturas serão distribuídas tanto na capital quanto no interior. Entre os municípios contemplados estão Bujari, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

“Esse policiamento escolar, de forma preventiva, acaba garantindo uma sensação de segurança, e os alunos também começam a ambientar esse processo. Temos duas ações muito bem articuladas, que é a parte ostensiva de visita das nossas escolas e o Proerd, que ao longo de 25 anos já formou mais de 50 mil jovens”, explicou.

O Proerd, segundo o secretário, garante cidadania aos adolescentes, que necessitam de formação e de orientação a fim de que possam se tornar cidadãos. “Portanto, essa parceria é fundamental, e são investimentos que o governo vem realizando na área da segurança e também na área de educação”, destacou o secretário.

Ação esperada

O presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, destacou que essas ações do governo do Estado em entregar notebooks para os detentos e também a ordem de serviço para a construção da sede do GPOE já era esperada. “O que a gente espera com isso é que haja a ressocialização daqueles que estão reclusos e privados de liberdade”, afirmou.

A partir da implantação da base do GPOE, os policiais terão um local adequado para realizar as ações que são necessárias para o Sistema Prisional. “Importante ressaltar que essa ação não reflete apenas dentro do Sistema Penitenciário, mas fora também, é geração de empregos, pois hoje temos cinco obras dentro do sistema e isso gera renda para o estado”, disse.

Além disso, de acordo com Alexandre Nascimento, a questão da ressocialização é fundamental dentro das atividades do Sistema Penitenciário. “Incrementar educação com tecnologia é um grande avanço não somente para os reeducandos, mas também para os nossos servidores”, explicou.

Combate à criminalidade

O comandante em exercício da PM, coronel Emílio Lima de Oliveira, evidenciou que tanto as viaturas adquiridas para o policiamento escolar, como o próprio Proerd são ferramentas fundamentais no combate à criminalidade, principalmente no ambiente escolar.

Ele lembra que, no Brasil, o programa existe há 31 anos e no Acre há 25 anos, sendo o primeiro estado da região Norte a aderir ao programa. “Entendemos e compreendemos esse conjunto de situações e temos que prestar nossa continência a esses policiais”, frisou.

O coronel Emílio destacou ainda que, apesar do Proerd já existir há bastante tempo, ele foi fortalecido na gestão do governador Gladson Cameli. “Antes, a gente tinha 3 mil alunos formados por ano, agora esse número chega a 6,5 mil alunos”, explicou.

Notebooks para os alunos

Após a solenidade da entrega das viaturas e do anúncio da ordem de serviço, o governador Gladson Cameli foi até as dependências da escolas para realizar a entrega de 90 tablets, equipamentos que foram entregues para as três turmas de primeiro ano da Escola Heloisa Mourão Marques.

Entre os alunos contemplados com os equipamentos estava Samuel da Costa. Ele disse estar grato em receber o tablet. Apesar de já ter computador em casa, destaca que ele será fundamental para os estudos. “Vai me ajudar bastante aqui nas tarefas da escola”, frisou.

Outro aluno contente em receber o tablet das mãos do governador Gladson Cameli foi o aluno Rayender Gomes. Além do equipamento, ele ainda foi contemplado com um sacolão. “Eu estava precisando muito do tablet e agora vou poder estudar mais”, garantiu.