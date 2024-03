Que tal aproveitar os feriadões do primeiro semestre para viajar pelo país?

O ano velho passou e o novo chegou, mas uma coisa os dois trouxeram em comum: alguns feriados prolongados para aproveitar. Depois da folia do carnaval em fevereiro de 2024, o primeiro semestre do ano trará duas datas para dar a tão famosa “emendada” e curtir um feriadão. Por isso, é melhor se planejar com antecedência se quiser aproveitar o nosso país nessas oportunidades.

Em março teremos a Sexta-Feira Santa (29) e em maio o dia de Corpus Christi (30) que cairá em uma quinta-feira. No restante do ano, apenas a Proclamação da República (15.11) cairá em uma sexta-feira e trará essa oportunidade. Então, organizar as finanças, procurar passagens e reservar hotéis são planejamentos que devem ser feitos o quanto antes, já que as datas costumam lotar as regiões mais procuradas pelos turistas.

De acordo com uma pesquisa feita pelo site de reservas, buscas e compra de passagens e serviços turísticos MaxMilhas, em 2023 os feriados mais procurados em números de reservas foram Tiradentes (sexta-feira) e Corpus Christi (quinta-feira), representando 38% e 34% das procuras em feriados prolongados. Para este ano as expectativas ficam por conta novamente de Corpus Christi (30) e da Sexta-feira Santa (29).

Ainda segundo a mesma pesquisa, os destinos mais procurados pelos turistas em feriadões são Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, respectivamente, seguidos por Porto Seguro, Foz do Iguaçu e Recife. Maceió, Florianópolis e Salvador também aparecem na pesquisa que apontam as 12 cidades mais procuradas.

PARA ALÉM DAS CAPITAIS – Mesmo as capitais do Rio de Janeiro, de São Paulo e Santa Catarina sendo as favoritas dos turistas em feriados prolongados, o MTur também traz dicas de lugares pacatos para quem quer justamente sair da agitação de uma capital e descansar.

No carnavalesco estado de Pernambuco, na região Nordeste, a apenas 40 minutos da capital Recife, Porto de Galinhas dá um banho de calmaria com suas deslumbrantes piscinas naturais. Indo um pouco mais longe da capital, o passeio pode englobar as praias da Ilha de Itamaracá (40 km) e de Tamandaré (100 km).

Na região Norte, após se deliciar com as riquezas gastronômicas e culturais da capital paraense, o visitante pode aproveitar a oportunidade de conhecer, a 90 km de barco, a Ilha de Marajó, palco de vasta beleza natural e de farta criação de búfalos. As opções também envolvem Bragança (210 km), que abriga casarões centenários, e Salinópolis (220 km), com belas praias banhadas pelo Oceano Atlântico.

No Centro-Oeste, são diversas as opções de locais com cachoeiras em meio ao Cerrado. É o caso da antiga Pirenópolis (GO), que fica a 150km de Brasília, com seu cenário de ruas de pedra, construções antigas e cachoeiras. A Chapada dos Veadeiros, ícone do ecoturismo, na qual há um verdadeiro ‘desfile’ de singulares formações rochosas e quedas d’água, traz ótimas opções de hospedagem que passam pela Vila de São Jorge, Cavalcante e Alto Paraíso.

Fugindo do agito da capital do Rio de Janeiro, no Sudeste do país, é fácil encontrar o sossego desejado na região serrana como Petrópolis, a apenas 68 km da capital e Nova Friburgo, destinos de clima mais ameno e paisagens rochosas. Quem prefere as belezas litorâneas, pode se jogar em Arraial do Cabo e Búzios (170 km), além de joias como Paraty e as praias de Trindade, a 250 km.

Já no Sul, Florianópolis (SC) ocupa um dos postos de destaque. Além da sucessão de lindas praias da “Ilha da Magia” – apelido da capital catarinense -, o turista tem a chance de percorrer cenários como Bombinhas (80 km), dona de praias igualmente incríveis. A diversão também pode incluir locais famosos, a exemplo de Imbituba (95 km) e Garopaba (77 km), mecas do surfe nacional.

PESQUISA – Em janeiro deste ano o Ministério do Turismo lançou uma pesquisa inédita com as tendências para o turismo brasileiro no ano de 2024. Dentre os principais dados divulgados a respeito das pretensões de viagens para este ano, os que mais chamaram atenção são os de que: 1 em cada 3 brasileiros pretendem viajar pelo país até março. SP, RJ e BA são os estados mais procurados para turismo e as redes sociais, que já são a ferramenta mais utilizada para pesquisar viagens.

Além disso, destinos que oferecem opções de sol e praia, natureza/ecoturismo e saúde/bem-estar largam na frente da corrida pela atenção do turista. Sol e praia é a atração turística preferida de 59% dos entrevistados. Natureza/ecoturismo ocupa o segundo lugar, sendo citado por 27% dos participantes. Saúde/bem-estar vem em seguida, com 20%; turismo de aventura é o eleito de 16% e o religioso/espiritual é a preferência de 14% dos que participaram da pesquisa.

Os locais que oferecem belezas naturais para atrair visitantes também saem na frente. Isso porque 31% consideram esse fator na escolha de uma viagem. Preço baixo/favorável é o eleito por 25%, possibilidade de reencontro com familiares/amigos, por 23% e boas avaliações é um critério relevante para 15% dos entrevistados.

INCENTIVO – O Ministério do Turismo conta com as iniciativas “Conheça o Brasil Voando; Conheça o Brasil Realiza e Conheça o Brasil Cívico”, criadas com o intuito de estimular as viagens domésticas no país, por meio de ações como a ampliação da oferta de novos voos, oferta de linha de crédito específica para compra de produtos de viagem e também estímulo às viagens para a Capital Federal, em um movimento de valorização dos símbolos nacionais e da nossa democracia.