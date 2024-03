Custo médio da cesta básica tem aumento de 10,42% no Acre, mostra estudo da Fecomércio

O custo da cesta básica, em Rio Branco, experimentou aumento de 10,42% entre dezembro de 2023 e março de 2024, alcançando o preço médio de R$ 669,07. Os dados são de pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac).

O estudo, realizado na sexta-feira, 1º, tem como base preços de 15 produtos alimentícios, comparados em três supermercados da capital acreana.

Os produtos pesquisados representam a provisão alimentar para uma família com renda média mensal de até R$2 mil, constituída de três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças.

Ainda segundo o levantamento, a carne bovina segue como o principal gasto dos rio-branquenses, chegando ao preço médio de R$ 43,89 o quilo. Presumindo-se que, mensalmente, uma família compre cinco kg do produto, o gasto total, apenas com a carne bovina, é de R$219,45.