Receita Federal anuncia, nesta quarta-feira (6), as regras do Imposto de Renda 2024

A Receita Federal vai anunciar, na próxima quarta-feira (06/03), as novas regras do Imposto de Renda 2024. Será realizada uma entrevista coletiva às 11h, no auditório do Ministério da Fazenda.

A coletiva será iniciada pelo subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, auditor-fiscal Mário Dehon, e pelo subsecretário de Gestão Corporativa, auditor-fiscal Juliano Neves e conduzida pelo auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2024. O programa vai ser liberado no mesmo dia da abertura do prazo de entrega do Imposto de Renda, dia 15 de março.

O anúncio será transmitido pelo canal do Ministério da Fazenda no YouTube .