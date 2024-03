O jogo vai começar para a disputa da prefeitura de Rio Branco

Passe o pano para tudo o que aconteceu ano passado. Depois que a alagação cessar é que vai começar de fato a disputa para a Prefeitura de Rio Branco. É quando serão formadas as alianças, entrará no debate as escolhas dos nomes para vice-prefeito e a formatação das chapas de candidatos a vereadores de cada partido. Do mês de abril em diante é que a campanha vai começar esquentar. As primeiras pesquisas começam a ser divulgadas, dando um norte para cada candidato a prefeito. Os candidatos estão postos: Marcus Alexandre (MDB), Alysson Bestene (PP), Tião Bocalom (PL) e Emerson Jarude (NOVO). Não é crível apontar um favorito, quando o jogo nem começou. Os nomes são estes. O resto é com sua majestade, o eleitor.

MAKTUB

No momento que a deputada federal Socorro Neri (PP) assumiu o diretório municipal do PP, passou a ser inevitável, que o prefeito Bocalom seria enxotado da sigla. E terminou como se esperava: lhe sendo mostrado o caminho da porta de saída. Bocalom tripudiou muito sobre Socorro ao assumir a prefeitura, lhe debitando, injustamente, como ex-prefeita, as mazelas da cidade e da gestão. Sua saída do PP foi o desfecho do caminho que construiu. Maktub!

NINHO DA DIREITA EXTREMADA

Mas, o prefeito Bocalom tem que se olhar no espelho e ver que é o principal culpado de ser enxotado do PP. Nunca participou da vida orgânica do partido, não construiu uma base, enfim, sempre foi um estranho no ninho. Era PP só no nome. Sua ida para o PL é o casamento perfeito. No PL se abrigam os radicais da direita extremada, portanto, lá estará entre os que se afinam ideologicamente com ele. E a vida política segue seu curso.

RETRATO DA CAMPANHA

A base do governo se uniu com a oposição, para bater ontem na ALEAC, no prefeito Bocalom. É o primeiro capítulo de muitos que virão no auge da campanha para a PMRB.

ALVO FIXO

O que se encontrará em disputa é a Prefeitura de Rio Branco, e por isso o alvo fixo dos demais candidatos será o prefeito Bocalom. Na eleição passada, como oposição, ele foi o porrete; este ano, no poder, será o saco de pancadas. Prepare o lombo. Assim funciona a política.

NÃO PODE SE QUEIXAR

De uma coisa o candidato Alysson Bestene (PP) não pode se queixar. Nenhum dos adversários tem mais medalhões da política do que ele. Só que essa turma tem gogó e não tem voto. É a chamada turma do gargarejo, que sempre ronda o poder.

TIRA-GOSTO

Esse bate-boca entre o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e o deputado federal Gerlen Diniz, é só o tira-gosto da virulência que acontecerá na campanha pela prefeitura de Sena.

NÃO ESPEREM CIVILIDADE

Pelos perfis de briguentos do prefeito Mazinho e do deputado Gerlen Diniz (PP), não esperem civilidade de ambos, na disputa da prefeitura de Sena Madureira. Principalmente, se o Gerlen for mesmo candidato a prefeito. Na campanha, será pau para lamber sabão e pau para saber que sabão não se come. Vou ser espectador e registrar fatos da briga.

PEDIR A BENÇÃO

O prefeito Tião Bocalom embarca hoje para São Paulo, onde vai pedir a benção do ex-presidente Bolsonaro e se filiar ao PL. Pela legislação, tinha até 6 de abril para praticar este ato.

VAI SOBRAR PARA O TRIO

Caso a candidatura de Alysson Bestene (PP) não chegue ao segundo turno, o desgaste vai pegar em cheio no trio Socorro Neri, Gladson Cameli e Mailza Assis, principais avalistas do candidato do PP. É inevitável. Por isso, tratem de caírem em campo.

NOVO TESTE

Nas tentativas anteriores, em que apoiou candidatos a prefeito e ao Senado, o governador Gladson mostrou que não transfere votos. A eleição para a PMRB será um novo teste. É um teste nada fácil.

POLO ANTI-GLADSON

A candidatura do prefeito Tião Bocalom na busca de um novo mandato, funcionará como um polo anti-Gladson, porque no caso de vitória vai inflar as candidaturas do próprio Bocalom e do Márcio Bittar ao Senado, na eleição de 2026.

TEM CADA IDIOTICE!

“Nossa bandeira jamais será vermelha, jamais será comunista”. Frase comum usada pelos bolsonaristas. E desde quando a bandeira brasileira foi vermelha e o país viveu sob um regime comunista? Tem cada idiotice!

MESMO VALOR

A morte de crianças israelenses pelo grupo terrorista Hamas não pode ser vista pelo prisma diferente da morte de crianças palestinas, pelas forças de Israel. Não pode ser seletiva e ideológica, a análise do horror da guerra.

MEDO DO XANDÃO

Tramita sob o manto de deputados de direita na Câmara Federal, uma PEC que tira o fórum privilegiado dos parlamentares. Querem com isso, que ao responderem na justiça, seja em primeira instância. Tudo movido pelo medo de cair nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, no STF.

TODO DIREITO

Discordo dos que acham que a candidatura a prefeito de Alysson Bestene (PP) deveria ser retirada para apoiar o Bocalom. Se o Alysson vai ganhar é outra história, mas o PP, um partido no poder, não pode ficar sem candidato próprio para a PMRB.

HORA DE FISCALIZAR

Chovendo reclamações sobre o atendimento aos desabrigados no Parque de Exposição. Era bom os órgãos de controle darem uma passada no local, para saber o que tem de verdade e de exagero.

FRASE MARCANTE

“As grandes dores são mudas”. Ditado francês.