Jhon Arias brilha, Fluminense vence a LDU e conquista a Recopa

O Fluminense conseguiu reverter a desvantagem da primeira partida, venceu a LDU e se consagrou campeão da Recopa Sul-Americana . Em uma noite inspirada de Jhon Arias , que marcou os dois do Tricolor das Laranjeiras, os cariocas venceram os equatorianos por 2 a 0, e comemoram mais um título no Maracanã .

Nos 45 minutos iniciais, o Fluminense teve um desempenho muito melhor do que no Equador. Os donos da casa dominaram a partida, tanto em posse de bola, quanto em oportunidades criadas. Foram nove chutes ao gol para os cariocas e apenas três para a equipe da LDU.

Germán Cano foi quem teve a melhor oportunidade da primeira etapa, após receber um passe dentro da pequena área, mas errar na hora da finalização, que saiu fraca. Do lado da LDU, as chances foram bem menos perigosas. Com isso, o jogo foi em 0 a 0 para o intervalo, cenário que daria o título aos equatorianos. Nos 45 minutos finais, o Fluminense intensificou ainda mais a sua pressão. Com as entradas de John Kennedy, Marcelo, Douglas Costas e Renato Augusto, o Tricolor das Laranjeiras passou a ficar 100% do tempo dentro do campo adversário até que foi recompensado.

Samuel Xavier encaixou um belo cruzamento para dentro da área e Jhon Arias acertou um cabeceio cruzado para fazer 1 a 0, e empatar o placar geral. O Fluminense parecia que ia passar a sufocar ainda mais o adversário, até que John Kennedy acabou pisando no joelho de um jogador da LDU, e sendo expulso.