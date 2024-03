Casa luxuosa e patrimônio milionário: qual a fortuna de Acelino Popó de Freitas?

O tetracampeão mundial Acelino Popó de Freitas vem faturando milhões mesmo depois de 12 anos do fim de sua carreira profissional como lutador de boxe. O ex-pugilista baiano, de 48 anos, tem participado de lutas amadoras contra influenciadores que lhe renderam visibilidade, fama e muito dinheiro.

Na luta mais recente pelo Fight Music Show 4 contra o ex-BBB Kleber Bambam, que durou apenas 36 segundos e terminou com a vitória do tetracampeão mundial no último sábado, 24, Popó faturou cerca de R$ 5 milhões, segundo informações do colunista Leo Dias.

A luta contra Whindersson Nunes, em fevereiro de 2022, foi ainda mais badalada e rendeu uma bolada de R$ 6,4 milhões, com valores da inflação corrigidos, para o ex-pugilista, sem contar cotas de patrocínio e pay-per-view.

Quando Popó se candidatou para vereador na Bahia, em 2020, o ex-pugilista declarou patrimônio de R$ 5,8 milhões (com a inflação corrigida o valor chega a R$ 7,4 milhões) Esse valor somado com o faturamento das lutas revela que a fortuna de Popó acumulada é de pelo menos R$ 18,8 milhões.

Casa luxuosa

Além do dinheiro ganho nas recentes lutas, Popó vive uma uma casa de altíssimo padrão na Bahia. Os imóveis à venda no condomínio fechado, que fica na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, custam entre R$ 1,9 milhão a R$ 7 milhões.

A casa, segundo o jornal O Globo, conserva um verdadeiro “museu” da carreira. O marido da nutricionista Emilene Juarez guarda as homenagens, cinturões e troféus que conquistou no boxe no refúgio do casal.

