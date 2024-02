Nicole Bahls descobre que Pelé (morto em 2022) morreu: ‘Tadinho, não sabia’

Nicole Bahls ficou surpresa ao descobrir sobre a morte de Pelé, que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2022, ou seja, há mais um ano. A gafe foi cometida no Colônia Bahls, seu programa disponibilizado no YouTube do Multishow.

Lexa, Patrícia Ramos, Zé Vaqueiro e Samira Close eram os convidados do programa. A ex-panicat, conhecida por seu bom humor, afirmou que o rei estava vivo enquanto brincavam de “Quem Sou Eu?”.

No entanto, ela foi rapidamente corrigida pelos colegas, que confirmaram a morte do Rei do Futebol. Ela ficou incrédula, afirmando que não sabia da notícia.

“Está vivíssimo, o Rei”, disse ela, para, logo na sequência, ficar surpresa com a resposta negativa dos participantes. “Meu Deus! Não estava sabendo, não. Tadinho”, acrescentou, levando o grupo a gargalhadas.

Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em decorrência de complicações de um câncer no cólon, descoberto durante um exame de rotina em setembro de 2021.

Fonte: Terra