Lelê marca e Flu derrota Madureira para voltar a liderar o Carioca

O Fluminense contou com o pé calibrado do atacante Lelê para derrotar o Madureira por 1 a 0, na tarde deste sábado (17) no Maracanã, para reassumir a liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca na partida de abertura da 9ª rodada da 1ª fase da competição.

Com este triunfo o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 21 pontos, abrindo uma vantagem de três pontos sobre o vice-líder Flamengo. Já o Tricolor Suburbano permaneceu com 10 pontos, na 8ª posição, mas podendo perder novas posições nesta rodada.

Em um confronto no qual fez uso de uma equipe alternativa, o Fluminense alcançou a vitória graças ao faro de gol do atacante Lelê, que entrou em ação aos 15 minutos do segundo tempo, quando apenas teve o trabalho de escorar o cruzamento rasteiro do lateral Diogo Barbosa.

Grêmio goleia

Quem também venceu para dormir na liderança de um estadual foi o Grêmio. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho goleou o Santa Cruz por 6 a 2 para chegar aos 20 pontos, um a mais do que o vice-líder Internacional, que mede forças com o Novo Hamburgo no próximo domingo (18).

Clássico empatado

O sábado foi dia de clássico no Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza ficaram no 3 a 3 e garantiram a liderança de seus respectivos grupos com 11 pontos cada. No Clássico-Rei, Tinga, Kauan e Machuca foram os artilheiros do Leão e Matheus Felipe, Aylon e Saulo Mineiro marcaram pelo Vozão.

Vitória do Galo

No Mineiro, Battaglia e Hulk marcaram para levarem o Atlético-MG à vitória de 2 a o sobre o Itabirito no estádio Mané Garrincha. Com o triunfo o Galo se isolou na liderança do Grupo B do Campeonato Mineiro com 10 pontos.

São Paulo e Bragantino empatam

O São Paulo e o Bragantino não passaram do 2 a 2 no Morumbi. O resultado deixou as duas equipes na liderança de suas respectivas chaves e um pouquinho mais perto das quartas de final do Campeonato Paulista.