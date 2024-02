Cruzeiro do Sul já recolheu três toneladas de lixo após festas de carnaval

Em Cruzeiro do Sul, três toneladas de lixo já foram recolhidas pela prefeitura nas duas noites de carnaval na Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade.

Quando acaba a festa carnavalesca, às 3 horas da manhã, a equipe da secretaria Municipal de Meio Ambiente garante a limpeza na Praça Orleir Cameli e adjacências.

Para realizar essas tarefas, a secretaria mobilizou um contingente de 40 pessoas entre encarregados, margaridas e garis.

Do local, de acordo com o secretário Municipal de Meio Ambiente, Ygoor Neves, são recolhidas muitas garrafas de vidro, alumínio, plástico, cocos, papelão, restos de alimentos, roupas e calçados.

“Nós estamos iniciando a limpeza às três horas da manhã, para que, no raiar do dia, a cidade já esteja limpa para o tráfego de veículos, para que as pessoas possam estar transitando por ali”, pontua.

Materiais como alumínio e latas, segundo Ygor, são separados e enviados para cooperativas, contribuindo para práticas sustentáveis de reciclagem.

Uma das margaridas que atuam na limpeza da Praça Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul, Sirléia Gomes, viralizou nas redes sociais após um vídeo mostrar a trabalhadora dançando enquanto fazia a limpeza da cidade.