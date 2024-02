Samu atua de forma preventiva para prestar assistência aos foliões no Carnaval da Família

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) se faz presente no Carnaval da Família 2024, que acontece de 9 a 13 de fevereiro, na Gameleira, em Rio Branco. A ação dos profissionais de saúde é preventiva e visa garantir agilidade em casos de necessidade de atendimento.

Duas viaturas de atendimento, sendo uma de suporte avançado, estão prontas para prestar socorro à população. As equipes estão distribuídas estrategicamente no local do evento e permanecem até o final da programação.

Segundo o socorrista do Samu, Cleucimar Souza, o órgão esta pronto para atender qualquer ocorrência na área da saúde. “Estamos preparados e equipados para atender qualquer ocorrência no local, caso seja necessário, levamos o paciente para uma unidade de saúde mais próxima”, destacou.

Prevenção e conscientização

Equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Núcleo de Saúde das Populações Prioritárias e Vulneráveis, e estudantes da Faculdade Unama, realizam, durante a festa carnavalesca a entrega de preservativos, lubrificantes e materiais educativos, com o intuito de prevenir doenças sexualmente transmissíveis.

O chefe do Núcleo, Nakagima Sanllay, afirmou que o objetivo da ação é conscientizar e prevenir. “O Estado vem trabalhando com essa dispensação, o preservativo é do Sistema Único de Saúde (SUS), ele é gratuito e seguro, por isso, a melhor forma de se prevenir”, destacou.