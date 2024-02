“Não tenho a intenção de concorrer à presidência da Assembleia; pretendo disputar a primeira secretaria”, anunciou o presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Até onde se sabe, a intenção tanto do governo quanto dos parlamentares da base é reconduzir o atual primeiro secretário, deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTA) à presidência, ratificando um acordo de cavalheiros previamente estabelecido. Em relação às eleições, Luiz afirmou que a decisão do PSDB de não concorrer e de apoiar Alysson Bestene foi influenciada pelo presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara. “Minoru era o nosso candidato para a prefeitura, mas como o partido faz parte da base do governo, decidimos apoiar Alysson”. Vale ressaltar que Gonzaga está em seu sexto mandato parlamentar e é o presidente estadual do PSDB.

. O foco de todos agora é na decisão do STF na próxima quinta-feira (8) que pode derrubar três deputados federais e dois estaduais do Acre.

. A apreensão é grande!

. O placar está em 2X1 contrário aos parlamentares, mas consta que pode acontecer tudo, inclusive nada.

. Seguindo o voto do ministro Gilmar Mendes, a casa cai!

. Trata-se da contagem e distribuição dos votos pelos coeficientes eleitoral e partidário, a tal da sobra.

. O ex-deputado Antônio Pedro disputa a eleição em Xapuri pelo União Brasil com apoio dos deputados federais Roberto Duarte e Antônia Lúcia, ambos do Republicanos.

. No caso de Xapuri, o senador Alan Rick e o deputado federal Fábio Rueda, que assumiu temporariamente no lugar de Eduardo Veloso por quatro meses, estão no mesmo barco.

. Como diz o Macunaíma, o deputado Manoel Moraes (PROGRESSISTA) e o prefeito Bira Vasconcelos (PT) vão comer tapado.

. Só recordando que o MDB, em Xapuri, também terá como candidato a prefeito, depois de homologado em convenção, o pastor Marcondes da Assembleia de Deus.

. Muita confusão em Epitaciolândia…

. O vereador Rubens Rodrigues, condenado pela Lei Maria da Penha por um fato ocorrido em 2014, teve os direitos políticos cassados, mas depois retornou como parlamentar.

. Assumiu a presidência interina da Câmara, já que o atual presidente foi condenado e preso por estupro de vulnerável, deu uma virada de mesa dentro do PSD do senador Sérgio Petecão.

. Tarefa para o pacifista, deputado Eduardo Ribeiro, resolver!

. Em Brasiléia, a eleição será um Fla X Flu, com direito a goleada.

. “É que perguntaram ao ex-deputado Chagas Romão, o Chaguinha, por que o Flaviano e os demais cabeças brancas do partido tem o rosto com a pele de bunda de bebê”?

. Segundo ele, a receita da fonte da juventude é o chá de casca de jatobá e umas garrafadas misteriosas também.

. Pare! Pode parar, vá se olhar no espelho; como está a situação em CZS?

. “Apesar do apoio do governador, da vice-governadora Mailza e do deputado Nicolau Júnior, todos do PROGRESSISTA, o prefeito Zequinha caminha a passos de um cágado, mas faz uma boa gestão.

. Eleitor é bicho esquisito; e como pepeta pensa; quando empina para um lado, pode quebrar a munheca, mas não apruma.

. Em Tarauacá, a eleição com Vando Torquato e Rodrigo Damasceno será ferro com ferro.

