Temendo cheias em Rio Branco, Defesa Civil revisa plano contra inundações e enxurradas

Por determinação do prefeito de Rio Branco todos os secretários municipais estiveram reunidos na tarde dessa quarta-feira (31), no auditório da prefeitura, para revisar o plano de contingência, em caso de enchentes do Rio Acre e enxurradas dos igarapés.

O coordenador municipal da Defesa Civil, tenente coronel Cláudio Falcão, explicou toda logística, desde o monitoramento constante do volume de água do Rio Acre e suas cabeceiras em Assis Brasil, Xapuri e ainda o Riozinho do Rola, além da capital.

Segundo Falcão, quando o volume de água do Rio Acre chega a marca dos 10 metros, a situação já é de extrema atenção e quando o manancial atinge a cota de 14 metros, pelo menos 10 bairros em Rio Branco são afetados e 15 comunidade ribeirinhas na zona rural, totalizando em média 600 famílias desalojadas pela enchente.

“Nesse momento nós estamos relembrando a todos os secretários, todos os responsáveis, o que devem fazer no momento certo, coordenado pela Defesa Civil, que é o socorro no município. Nós temos, sim, uma possibilidade de termos uma inundação em 2024 e por isso nós não podemos ficar parados. Temos todo o planejamento traçado, colocado agora para as secretarias, aqui com a anuência do prefeito, para que no momento certo atuemos de maneira eficiente e rápida para que a ação de retirada das famílias e todas as pessoas que tenham necessidade de serem abrigadas, seja feita. E esse trabalho da Prefeitura já é exemplo nacional, que é uma questão de gestão, não será diferente no quarto ano”, explicou.

Para o secretário da Casa Civil, Valtim José é extremamente importante esse realinhamento de todas as secretarias, tendo em vista, ser determinação do prefeito levar atendimento rápido, digno e humanizado às vítimas das enchentes já tão castigadas pelo fenômeno da alagação.

“ O prefeito já disse: organize tudo para caso seja necessário. Enquanto Prefeitura de Rio Branco, é nossa responsabilidade. Fizemos essa reunião aqui de urgência, para fazer esse realinhamento de uma possível alagação”, destacou.

O coordenador da Defesa Civil, destacou também que na última alagação em 2023, a prefeitura foi destaque nacional em situação de acolhimento e atendimento humanizado às vítimas das enchentes.

“Uma marca da gestão do prefeito é humanização. Tanto que nós somos destaque nacional em relação a abrigamento humanizado às pessoas que são retiradas de áreas alagadas, que são áreas de risco. Elas já estão suficientemente fragilizadas e nós precisamos fortalecê-las, e nós fortalecemos por meio da humanização, onde servimos comidas em pratos, em uma praça de alimentação, não é comida pronta. Temos toda a dignidade dentro do abrigamento: postos de saúde, segurança, lazer, tudo isso oferecido a essas famílias para minimizar os impactos que uma enchente, um desastre natural traz para elas”, concluiu Falcão.