Anderson Nascimento é exonerado da presidência da Fundação Garibaldi Brasil

O prefeito Tião Bocalom exonerou no Diário Oficial desta terça-feira, 23, Anderson Nascimento da presidência da Fundação Garibaldi Brasil, que estava no cargo desde abril do ano passado.

Anderson teve a gestão de quase um ano marcada por embates com o setor cultural, principalmente no caso da contratação de um bar de Sena Madureira para prestar assessoria da Lei Paulo Gustavo na capital acreana.

Até o momento, a prefeitura não deu explicações sobre os motivos da exoneração do agora ex-presidente da FGB.

Bocalom nomeou o Diretor de Esporte e Lazer, o ex-goleiro Klowsbey Pereira, para responder pelo cargo de Diretor-Presidente da entidade.