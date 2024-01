Prefeitura de Manoel Urbano lança concurso temporário com salário de R$ 3.591,70;

A prefeitura de Manoel Urbano, no interior do Acre, através da edição desta segunda-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE), anunciou um processo seletivo para contratação temporária de profissionais para os cargos de Professor da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II, visando atuação na Zona Urbana e Zona Rural.

A validade do processo seletivo é de um ano e pode ser prorrogado por igual período. As inscrições vão ser realizadas de forma presencial ou por procuração com firma reconhecido em cartório, em caso de apresentação de cópia a mesma deve ser autenticada. Além disso, o candidato pode se inscrever para até dois cargos ofertados no edital, no caso de aprovação será exigida a compatibilidade de horário para acumulação dos cargos.

Confira as vagas:

Professor da educação infantil – Zona urbana

Jornada de trabalho: 25 horas semanais;

Remuneração: R$ 3.591,70;

Números de vagas: 06.

Professor da educação infantil – Zona rural

Jornada de trabalho: 25 horas semanais;

Remuneração: R$ 3.591,70;

Números de vagas: 01;

Cadastro de reserva: 01.

Professor do ensino fundamental I – Zona urbana

Jornada de trabalho: 25 horas semanais;

Remuneração: R$ 3.591,70;

Números de vagas: 16.

Professor do ensino fundamental I – Zona rural (1º ao 5º ano)

Jornada de trabalho: 25 horas semanais;

Remuneração: R$ 3.591,70;

Números de vagas: 17;

Cadastro de reserva: 07.

Professor do ensino fundamental II – Zona urbana (Língua Inglesa)

Jornada de trabalho: 25 horas semanais;

Remuneração: R$ 3.591,70;

Número de vagas: 01.

As inscrições ocorrem das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, dos dias 11 a 17 de janeiro de 2024, na Secretaria Municipal de Educação, situada na rua Valério Caldas de Magalhães, 296 – Centro, Manoel Urbano.

Para efetivar a inscrição, o candidato ou seu procurador deve: preencher e entregar o formulário de inscrição disponível em anexo no Edital e site: www.manoelurbano.ac.gov.br, juntamente com a cópia dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física- CPF e Comprovante de Endereço atualizado) e o Currículo devidamente acompanhado das comprovações, entregar tudo dentro de envelope lacrado.

Veja o edital abaEDITAL-No-001.pdf