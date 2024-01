O MDB não tem a mínima pressa de escolher o vice na chapa do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), nos próximos três meses. Vai esperar ver como ficam as acomodações partidárias, as alianças dos demais partidos, antes de abrir o debate sobre o nome do vice. A informação foi passada ontem pelo presidente do MDB, Flaviano Melo, foto, ao BLOG. “Nem o Marcus Alexandre está com essa pressa”, enfatizou Flaviano. A tendência é que o MDB só venha anunciar o seu vice no último minuto da prorrogação antes da convenção municipal. Com um candidato bem posicionado na alta popularidade, o MDB pode se dar ao luxo de retardar ao máximo a escolha do vice de Marcus Alexandre (MDB).

NINGUÉM SABE

Não dá para fazer muitas projeções políticas sobre a eleição municipal na capital, antes de 22 de fevereiro, quando acontecerá o julgamento do governador Gladson Cameli se será ou não afastado pelo STJ. A Denúncia que vai lhe tornar Réu, é certa que será aceita, a grande dúvida é se o pedido feito pela PGR do seu afastamento do cargo, será ou não acatado. Se não for afastado, segue o jogo; mas se for afastado, a eleição municipal na capital mudará por completo. Ninguém sabe o que passa pela cabeça de um Ministro do STJ.

FALAM EM MORALIDADE

Os partidos terão para gastar este ano nas eleições municipais R$ 4,9 bilhões, para torrar na campanha, boa parte na compra de votos. E os seus parlamentares costumam dar discursos defendendo a moralidade política. E nessa ação entre amigos, não estão só os partidos de direita, o PT e companhia limitada, também, estão juntos. Isso tudo num país com alto índice de miséria e com boa parte da população sem emprego e passando necessidades alimentares.

A MESMA QUE APEDREJA

Nesta longa caminhada pela imprensa, vi muito político que dava autógrafo, era abraçado, paparicado para tirar fotos e estar nos píncaros de pesquisas, desabar na popularidade que nem jaca madura na opinião pública. Não pense o governador Gladson que essa sua fase áurea de simbiose com o povo é eterna, como disse o poeta: A mão que afaga, é a mesma que apedreja….. a fama é efêmera, atente para isso, Gladson!

PSDB FORA

O presidente da ALEAC, deputado Luiz Gonzaga (PSDB) confirmou que seu partido está fora da disputa da PMRB. “Achavam que estávamos atrapalhando, saímos de campo, e as pesquisas mostraram que não mudou nada”, disse Gonzaga ao BLOG.

GRUPO FORMADO

Deverão estar juntos no mesmo palanque para prefeito de Rio Branco, o senador Alan Rick (UB), senador Márcio Bittar (UB) e deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS), apoiando a reeleição do prefeito Tião Bocalom.

PROJETO DE FUTURO

O grupo tem como projeto ganhar a eleição deste ano; e em 2026, Alan Rick (UB) sair para o governo, e Márcio Bittar (UB) e Tião Bocalom numa dobradinha para o Senado.

FORA DO TIME

Neste time, não tem vaga para o governador Gladson Cameli, porque as cartas do jogo já estão marcadas.

NÃO FAZ SENTIDO

Mesmo não aparecendo bem nas pesquisas, não faz sentido o PP retirar a candidatura de Alysson Bestene (PP) para a PMRB. Só faz sentido se não chegar a dois dígitos em abril.

COMO AS NUVENS

E, a política muda como as nuvens. Uma hora você olha e elas estão de um jeito, você olha depois e estão de outro jeito, já disse o ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto.

NADA PIOR

Nada pior para uma equipe de governo do que a falta de palavra no comprimento de uma tratativa. Quando a palavra de um político, de um secretário, não é cumprida, tudo o que ele acertar vira um risco na água.

ALERTA AOS NAVEGANTES

Qualquer pesquisa publicada de primeiro deste mês em diante que não esteja registrada na justiça eleitoral, a punição é de 100 mil reais de multa.

FORTE CONCORRENTE

O ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) apareceu ao longo de 2023, como o mais competitivo de todos os candidatos. Como é a partir de agora que o bicho vai beber água, zerem todo o jogo de 2023, e foquem no que vai acontecer de agora em diante com a aceitação dos candidatos nas pesquisas que virão.

FIQUE NA LUZ

Foi um amigo, antes de ser político. Tinha como seu trunfo na política a habilidade. Descanse na luz de Deus, Walter Prado. Meus pêsames aos familiares. Estamos todos de passagem por este mundo terreno.

MÚSICA NO FANTÁSTICO

Dependendo do candidato que vai apoiar para prefeitura de Rio Branco, o Gladson pode entrar pela terceira vez na balsa para Manacapuru, no quesito transferência de votos. Perdeu com a Socorro Neri a PMRB e o Ney Amorim o Senado, seus candidatos. Se perder a terceira vez,ele terá o privilégio de pedir música no Fantástico.

DIREITA SEM NOME

O senador Alan Rick (UB) bem que tentou encontrar um candidato com perfil de direita para disputar a PMRB, mas não conseguiu. O deputado federal Ulysses Araújo (UB), de sua preferência, não mostrou viabilidade nas pesquisas ao longo de 2023.

NUNCA SE DERAM BEM

O senador Alan Rick (UB) vai acabar no palanque do prefeito Bocalom, com quem se identifica, ideologicamente, independente, de no passado terem tido algumas altercações políticas.

PORTA ABERTA

O único parlamentar acreano que tem a porta aberta para falar com o Lula, é o senador Sérgio Petecão (PSD). Foi o que ouvi ontem de um alto dirigente do PT.

NOVO MANDATO

Com três candidatos de oposição em Epitaciolândia, é uma ajuda para o prefeito Sérgio Lopes se reeleger, porque pulveriza os votos e favorece quem está no poder. Essa é a lógica.

FRASE MARCANTE

“Amigo é a pessoa com a qual a gente gosta de conversar de igual para igual, desarmado”. Guimarães Rosa.