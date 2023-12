O presidente do PT, Daniel Zen, disse em postagem ao BLOG que as rugas acontecidas com o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) – foto – foram superadas, e defende com ardor a presença do PSB, na aliança que tem o ex-prefeito

Marcus Alexandre (MDB), como candidato a prefeito de Rio Branco. Zen afirmou ainda que, na cúpula do partido, não há nenhum ressentimento que considere o ex-deputado Jenilson como “traidor”. “Eu mesmo sou um entusiasta que o PSB esteja na aliança em que está o PT: junto com o MDB em torno da pré-candidatura do Marcus Alexandre”, ressaltou Zen.

Dentro do MDB há, inclusive, segmentos que gostariam de ver uma chapa com Marcus Alexandre (MDB) para a PMRB, tendo Jenilson Leite (PSB) como o seu vice.

Depois que o ano virar, no seu primeiro trimestre, é que se inicia para valer as articulações políticas, para as alianças partidárias. O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) não pode mais errar, já errou duas vezes.

Sobre nota no BLOG com a minha opinião sobre o trabalho parlamentar dos deputados federais, me referi sobre furar a bolha do chamado baixo clero, ao fato de ninguém da nossa bancada federal virar pauta da mídia nacional. Opinião que não desmerece.

A prefeita Fernanda Hassem se encontra mesmo dedicada a marcar o seu nome como candidata a deputada federal, em 2026. Onde anda, diz isso.

O Gladson ganhou a eleição no primeiro turno contra todas as lideranças da oposição, o que não estava na cartilha da lógica política. A dona Linda Cameli deve ter uma oração muito forte. Não fosse a vice-governadora Mailza Assis evangélica convicta, ia lhe sugerir para em 2026, quando disputará o governo, pedir uma cópia da oração da Linda, para usar na sua campanha.

Estaria engatilhada para os primeiros dias de janeiro a nomeação de um indicado do senador Sérgio Petecão (PSD) para uma secretaria estadual. Foi a informação que chegou ontem ao BLOG. Vendo o peixe com escamas, pois, como São Tomé, prefiro ver antes para crer.

Caso a nomeação venha a acontecer, estaria selada uma aliança com o PP e com o governador Gladson, para o senador Sérgio Petecão (PSD) apoiar a candidatura de Alysson Bestene (PP) para a PMRB.

Paredes do Palácio Rio Branco têm ouvidos e olhos. Um grupo de deputados se reuniu no Palácio nas primeiras articulações para a presidência da ALEAC. O deputado Pedro Longo (PDT) seria o escolhido pelo grupo para disputar a presidência.

Tudo indica que o prefeito Zequinha Lima não terá o apoio do PSD, como teve na última eleição municipal. Ou o PSD não estaria articulando candidatura a prefeito de Cruzeiro do Sul, do professor Marcelo Siqueira.

Existem duas situações na candidatura do Marcelo Siqueira: a primeira, que é extremamente preparado; resta saber se vai conseguir atrair a simpatia dos grotões de Cruzeiro do Sul, seu maior desafio a ser vencido.

O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, lança hoje na sede do SINTEAC, no município, a sua pré-candidatura a prefeito pelo PP. Rodrigo tem aparecido bem nas pesquisas realizadas por vários institutos.

Rodrigo Damasceno (PP) tem o apoio do ex-deputado Jenilson Leite (PSB), que tem forte base de apoio em Tarauacá, onde sempre lidera as votações. Damasceno é um candidato competitivo.

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, não se limitou a fazer um congraçamento natalino apenas com os moradores urbanos, levou a festa de Natal para a criançada de escolas da área rural. Ponto positivo.

Quem não se lembra que as principais lideranças evangélicas fizeram três profecias, na campanha. A primeira era que o Lula ganhando iria fechar as igrejas evangélicas; a segunda, que Bolsonaro ganharia a eleição. E a terceira, que o ministro Flávio Dino seria vetado para o STF. Não acertaram uma profecia. E todas usando o nome de Deus em vão. Não está na hora de trocarem as suas as suas bolas de cristais?

Está prevista para hoje a última pesquisa do ano para a prefeitura de Rio Branco. É do Data-Control, que tem sempre acertado nas últimas eleições.Vamos aguardar os números.

Pesquisa registra um momento, um ponto fora da curva pode mudar tudo. A pesquisa dá apenas um norte, por isso ninguém ganhou a eleição para a PMRB, que só acontecerá em outubro de 2024.

