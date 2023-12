Estado participa de capacitação nacional do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), está participando nesta segunda e terça-feira, 18 e 19, de uma capacitação nacional do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia), em Brasília.

O Sipia é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Além disso, possui uma saída de dados agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em uma base nacional única para formulação de políticas públicas no setor.

O evento, coordenado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), promove a capacitação de equipes técnicas e gestores da política dos direitos humanos e busca estimular a utilização do Sipia por parte dos conselheiros tutelares em todos os municípios.

O encontro, segundo a titular da SEASDH, Maria Zilmar da Rocha, “é positivo e importante, além de permitir estar em consonância com informações novas, que nortearão o novo sistema, trazendo mais facilidades para fomentar a participação dos conselheiros na implementação de ações para a criança e o adolescente”, explica.