A Assembleia Legislativa do Acre ganhou uma nova configuração em sua imagem e chega ao final de 2023 como destaque e saldo positivo em suas ações junto a população. A Mesa Diretora soube muito bem se adaptar aos novos tempos, não apenas no debate político em Plenário, mas, também, com ações concretas e objetivas em favor do desenvolvimento do Acre.

A Aleac, por exemplo, esteve presente nos grandes debates nacionais e internacionais sobre economia, clima e desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, presente no interior do estado junto as comunidades. Cada parlamentar soube ser a instituição em suas bases numa ação mais coletiva do que individual.

Os parlamentares foram imprescindíveis no apoio as medidas propostas pelos poderes Executivo e Judiciário, além de organismos como MPE, TCE e Defensoria Pública. Não se esquivou de dar assistências e abrigo aos mais necessitados, como no caso das famílias do Terra Prometida e Marielle Franco. Por essas e outras razões positivas é DESTAQUE 2023!! Que venha 2024.

“Não faça algo de que se arrependa para o resto da vida”. (Assassinos da Lua das Flores, o filme)

. O prefeito Mazinho Serafim (Podemos) está entre os prefeitos que mais se destacaram no ano de 2023 com ações voltadas para o social e a economia de Sena Madureira.

. Entre os deputados os que mais se destacaram pelas ações estão Luís Gonzaga (PSDB) e Nicolau Júnior (PROGRESSISTA), que souberam projetar a Aleac para esse novo tempo;

. Pedro Longo (PDT), Edvaldo Magalhães (PC do B), Adaílton Cruz (PSB), Tanízio de Sá (MDB), Maria Antônia – todos eles pela presença de espírito em compreender que um mandato é coletivo e não individual.

. A Associação Comercial (Acisa) também se destacou este ano, sendo mais presente na defesa dos comerciantes e empresários, tendo à frente Marcello Moura;

. Os secretários Joabe Lira, Sheila Andrade e Ailton Oliveria também tiveram em evidência positiva na gestão do prefeito Tião Bocalom.

. Na Câmara Municipal destaque para a vereadora Elzinha Mendonça (PSB) por ser a única vereadora verdadeiramente de oposição, contribuindo com posições e críticas firmes, valorizando a democracia.

. Destaque para o Macunaíma, o maior fofoqueiro da corte de Luís Galvez!

. O Centro está impecavelmente lindo; não há lugar para estacionar os carros; palmas para o prefeito Tião Bocalom e o governador Gladson Cameli.

. Afinal de contas, é uma festa; e, ninguém vai a uma festa vestida de Gata Borralheira, mas de princesa.

. Centenas de famílias estão prestigiando o Centro da cidade;

. As luzes ofuscam por alguns poucos dias as mazelas dos que vivem em situação de rua durante todo o ano.

. Uma boa semana!