Zequinha Lima executa obras de infraestrutura mesmo no período invernoso

Com o aumento das chuvas na região, já é esperado o surgimento de diferentes problemas de infraestrutura especialmente devido à topografia acidentada de Cruzeiro do Sul. A gestão do prefeito Zequinha Lima realiza vários serviços como forma de minimizar os danos à infraestrutura, ao patrimônio público e privado e ao direito de ir e vir das pessoas.

Na manhã desta terça,12, Zequinha Lima vistoriou alguns serviços executados pela secretaria Municipal de Obras, em vários pontos da cidade.

No Bairro Aeroporto Velho, na Rua Elpídio Pereira, a prefeitura está finalizando o meio-fio, um trabalho essencial para que o asfalto seja preservado da ação das intensas chuvas.

Outro ponto visitado pelo prefeito e secretário de obras, Josinaldo Batista, foi o Conjunto Mâncio Lima no bairro do Cruzeirão, onde é feita a recuperação de bueiros na Rua Rio de Janeiro.

Estive nos pontos de trabalhos que estão sendo executados pela secretaria de obras, como meio-fio em alguns locais onde já fizemos asfalto”, disse o prefeito Zequinha

A secretaria de obras também está realizando o aterro e colocação de barro vegetal no ramal da Gazim, no segundo distrito de Cruzeiro do Sul. O objetivo é dar acesso aos moradores do Miritizal de baixo e à comunidade da Olivença, caso o acesso principal fique alagado.

“Este local é uma das saídas caso alague o acesso no período invernoso. É uma forma de amenizar e dar acesso ao bairro Miritizal com segurança”, pontuou o prefeito.

Na Avenida 25 de Agosto, a prefeitura concluiu o serviço de aterro e recomposição da calçada e do pavimento.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul já construiu mais de 6.200 metros de meio-fio.