Quatro presos e drogas apreendidas: o saldo da Operação Argos no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu a 5ª fase da Operação Argos 2023, no Acre, de 3 a 26 de novembro. Foram os objetivos principais da Operação fortalecer o combate qualificado às facções criminosas nos corredores de acesso aos demais estados do país, intercambiar conhecimentos técnicos e experiências profissionais entre os policiais envolvidos, integrar as diferentes superintendências e atualizar o efetivo participante acerca do enfrentamento qualificado em tela.

Em síntese, segue abaixo o resultado da Operação Argos – Fase 5:

1) Pessoas: fiscalizadas 694 e presas 4;

2) Veículos: fiscalizados 275 e recuperados (roubo/furto) 1;

3) Apreensões: cigarros 300 maços, drogas (total) 8,07 kg, vestuários, cosméticos e outros 2.607 unidades.